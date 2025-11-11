El amistoso de la Selección argentina ante Angola finalmente no cambia de horario: cuándo se jugará

La organización del amistoso internacional entre la Selección argentina y su par de Angola había decidido adelantar una hora el encuentro que está previsto para este viernes en Luanda y el duelo comenzaría a las 12.00 (hora argentina). Pero, unas horas después, retrotrajeron el cambio y finalmente se disputará a las 13.00, como figuraba originalmente.

Este martes, la Selección argentina completó un nuevo entrenamiento en el predio de Elche, en Alicante (España), donde el plantel se prepara para disputar su único amistoso en esta fecha FIFA .

#HorarioConfirmado El encuentro amistoso entre Argentina y Angola tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 13 (hora de Argentina). pic.twitter.com/TITQ3ylLTa

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni continúa ajustando la lista de futbolistas ante distintas bajas. Enzo Fernández quedó desafectado por un edema óseo en su rodilla, mientras que Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez no pudieron sumarse por no haberse aplicado las vacunas correspondientes.

En su lugar, el DT convocó a Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía, quienes podrían tener minutos ante Angola, además de otros jugadores jóvenes que se entrenan con el grupo. Días atrás se incorporó también Lisandro Martínez, aún sin ritmo de competencia tras la rotura de ligamentos cruzados sufrida en febrero con el Manchester United.

La última incorporación fue Franco Mastantuono, atacante del Real Madrid, que padece una pubalgia y no había sido incluido en la nómina inicial. Pese a ello, se sumó al plantel para continuar su recuperación junto al cuerpo médico argentino.

Un entrenamiento abierto antes del viaje

La Selección vivirá este jueves una jornada especial en España. Desde las 10.30 (hora local), los campeones del mundo realizarán una práctica abierta al público en el estadio del Elche. Los hinchas podrán ingresar a partir de las 9.30, tras los controles de seguridad, y acceder a las gradas para observar de cerca al equipo de Lionel Scaloni, en una oportunidad poco frecuente durante las giras europeas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1988280429024288855&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor A continuación, toda la información sobre el retiro de entradas para el entrenamiento abierto al público.



https://t.co/eGIHeqjKTR pic.twitter.com/7TCcEuDAO7 — Selección Argentina (@Argentina) November 11, 2025

El conjunto nacional ya completó sus primeros ensayos en el predio La Finca, en Alicante, con trabajos físicos, tácticos y ejercicios con pelota. Según informaron desde la AFA, la agenda prevé una práctica con acceso parcial a la prensa este martes, un entrenamiento cerrado el miércoles y, finalmente, el abierto del jueves. Por la tarde, el plantel viajará rumbo a Luanda, donde Scaloni brindará una conferencia de prensa al llegar al hotel.

Messi y sus reflexiones sobre el futuro con la Selección argentina

Mientras el equipo se concentra en los últimos detalles antes del amistoso, Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera del campo. En una entrevista con el diario Sport, el capitán argentino habló de su deseo de seguir en la Selección y de la posibilidad de disputar el próximo Mundial.

“No quiero ser una carga para la Selección”, expresó el rosarino, quien aseguró que definirá su continuidad “día a día”. También repasó su etapa en el PSG, que, según dijo, “no fue un infierno” como se había comentado, y confesó su nostalgia por Barcelona y el retiro de sus amigos Sergio Busquets y Jordi Alba.

Con el objetivo de mantenerse en plena forma, Messi volverá a vestir la camiseta albiceleste este viernes ante Angola, ilusionado con seguir haciendo historia con el equipo nacional.