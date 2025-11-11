Messi volvió a poner en duda su presencia en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga para la Selección"
A siete meses del Mundial 2026, Lionel Messi dejó nuevamente en claro que todavía no tomó una decisión al respecto. "Voy día a día", dijo el 10.
Lionel Messi volvió a alarmar a todos con una fuerte confesión sobre el Mundial 2026 con la Selección argentina. A siete meses del certamen que se disputará en Estados Unidos-México y Canadá, el capitán de la Scaloneta aseguró que todavía no tomó una decisión al respecto y todo dependerá de cómo se sienta en su momento.
