Tras ser superado por Argentinos en la tabla anual, qué necesita River para clasificar a la Libertadores

Argentinos le ganó a Belgrano y desplazó al equipo de Gallardo del tercer puesto de la tabla anual. Qué resultados necesita en la última fecha.

River perdió algo más que un Superclásico ante Boca, Argentinos Juniors lo superó y ahora no depende de sí mismo para clasificarse a la Libertadores por la tabla anual.

El panorama cambió drásticamente para River. Tras la derrota en el Superclásico y la victoria de Argentinos Juniors sobre Belgrano, el Millonario perdió el tercer puesto en la tabla anual, el último que entrega cupo al Repechaje de la Copa Libertadores 2026.

Con una fecha por disputar, los de Marcelo Gallardo quedaron cuartos, con 52 puntos, detrás de Central (66), Boca (59) y Argentinos (54). Para recuperar su lugar, River está obligado a ganarle a Vélez en Liniers y esperar que el Bicho pierda frente a Estudiantes en La Plata. Si los de Nicolás Diez empatan, la definición será por diferencia de gol, que hoy favorece al conjunto de La Paternal por dos tantos (+19 contra +17).

Así quedó la tabla anual con el triunfo de Argentinos Juniors Tabla anual hoy Si River empata ante el Fortín, lo máximo a lo que puede aspirar es al cuarto lugar, siempre y cuando Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz. Una derrota podría hacerlo caer hasta el séptimo puesto si ganan Riestra, Racing y San Lorenzo.

De todos modos, el Millonario todavía tiene una mínima esperanza. Si termina cuarto, podría ingresar a la fase 2 de la Libertadores, pero solo si el campeón del Clausura es Rosario Central, Boca o el tercero de la anual (Argentinos o Riestra).