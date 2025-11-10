La furia de Gallardo con los jugadores de River tras perder el Superclásico ante Boca: "Ahora, vayan a..."

Gallardo no ocultó su bronca por el 0-2 ante Boca y, según confirmaron desde el plantel, les exigió a los futbolistas enfrentar públicamente el mal momento.

Marcelo Gallardo vivió una tarde cargada de frustración en la Bombonera y, tras la derrota, el DT de River suspendió una vez más la conferencia de prensa.

La derrota frente a Boca en la Bombonera dejó a Marcelo Gallardo al borde del estallido. El técnico de River vivió el Superclásico con una mezcla de impotencia y frustración, viendo cómo su equipo volvió a quedar expuesto en los momentos clave.

Sin respuestas futbolísticas y con el ánimo por el piso, el Muñeco abandonó el campo con gesto serio, sin hablar con la prensa y con una bronca que se sintió fuerte puertas adentro del vestuario. Además estaba furioso. El DT, que decidió no hablar con la prensa, descargó toda su bronca puertas adentro y les lanzó un mensaje contundente a sus dirigidos.

Qué les dijo Gallardo a los jugadores de River Plate en el vestuario Equipo de River vs Boca “Ahora, vayan a dar la cara ustedes”. La información fue confirmada por el periodista Gustavo Yarroch periodista de ESPN y Radio La Red, quien reveló que fueron dos jugadores los que reconocieron la frase del entrenador en el vestuario visitante de la Bombonera.

Entre ellos, Lucas Martínez Quarta contó lo ocurrido tras el partido: “Nos dijo que hay que hacerse cargo. Estamos todos de acuerdo con eso, entonces para eso estamos acá, para dar la cara y pedirle perdón a la gente que no estuvimos a la altura, una vez más”.

Martínez Quarta fue uno de los jugadores de River que reconoció el mensaje de Gallardo. Gallardo, que evitó la conferencia de prensa post partido, deberá pagar una multa equivalente a 250 entradas generales, valuada en $7.500.000, por no cumplir con la obligación reglamentaria de hablar con los medios.