El picante cruce de Juanfer Quintero con un periodista de River tras la derrota en el Superclásico: "Si yo le digo a tu jefe como..."

Pablo Sager, periodista que cubre a River en DSports, le recriminó a Juanfer Quintero por la actitud de los jugadores y el colombiano no se quedó callado.

El River de Marcelo Gallardo sigue hundiéndose. Tras las cuatro derrotas al hilo en el Monumental, el Millonario no tuvo reacción esta tarde en el Superclásico frente a Boca, perdió por un contundente 2-0 con goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel, y complicó su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Tras el final del partido, pocos futbolistas hablaron con la prensa (Armani, Martínez Quarta y Juanfer Quintero). El colombiano, que ingresó en el inicio del ST, fue muy autocrítico por la derrota de su equipo y le pidió disculpas a los hinchas: Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos. Hoy tocamos fondo. Le pedimos disculpas a los hinchas. Nos hacemos cargo y ahora tenemos una oportunidad contra Vélez”, sentenció.

El picante cruce de Juanfer Quintero con un periodista de River tras la derrota en el Superclásico Por otro lado, una de las últimas preguntas que le hicieron al colombiano fue de Pablo Sager, periodista que cubre el día a día de River en DSports. Allí le recriminó sobre el bajo nivel de los futbolistas del equipo de Gallardo en los últimos compromisos y el mal presente del Millonario. No obstante, Juan Fernando Quintero no se quedó de brazos cruzados y le respondió de manera contundente protagonizando un picante cruce.

“En la cancha no se demuestra que dejen la piel o que entreguen todo, eso se nota”, le dijo el corresponsal. Al escuchar eso, Juanfer lo miró y le respondió de forma tajante: “Es tu percepción, dime cómo trabajas tú. No hay que poner en duda nunca la actitud como ser humano. Siempre está el morbo con estas cosas, hay que respetar un poco. Lo digo de frente. Jamás le haría una ‘cama’ a un entrenador”, dijo sobre el Muñeco.

El cruce de Juanfer Quintero con un periodista "Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo, he hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar, estamos viviendo un presente muy difícil, no le damos de comer a cosas que no importan", añadió.