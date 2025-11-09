Tras el triunfazo ante River, Leandro Paredes se perderá el próximo partido de Boca en el Clausura: el sorpresivo motivo

Luego del 2-0 en el Superclásico, se confirmó que Leandro Paredes no jugará la última fecha ante Tigre por un inesperado motivo.

Paredes festeja su primera victoria en un Superclásico. El capitán de Boca se perderá el duelo con Tigre por un inesperado motivo.

Boca tuvo una tarde soñada en la Bombonera y se quedó con el Superclásico con un contundente 2-0 ante River, un resultado que incluso pudo haber sido más abultado ya que el Xeneize fue ampliamente superior en el trámite del partido. Con este triunfazo, el equipo de Claudio Úbeda logró el máximo objetivo se clasificó a la Copa Libertadores 2026, luego de dos años sin disputarla.

Además de eso, el club de la Ribera volvió a subirse a lo más alto de la Zona A del torneo Clausura y, a falta de una fecha para el cierre, ya aseguró su presencia en los playoffs. En ese contexto, tras la victoria ante el Millonario se confirmó que Leandro Paredes no jugará el próximo partido frente a Tigre por un motivo inesperado y de última hora.

Leandro Paredes se sumará a la Scaloneta tras el 2-0 ante River que selló la clasificación de Boca a la Libertadores Según reveló Gastón Edul minutos después de finalizado el Superclásico, el capitán de Boca se sumará a la Selección argentina para disputar el amistoso del viernes 14 de noviembre ante Angola. Si bien Lionel Scaloni había tomado la decisión de no convocar jugadores del fútbol argentino durante esta fecha FIFA para no perjudicar a los equipos que pelean por entrar a las copas, la clasificación anticipada del Xeneize a la Libertadores cambió los planes y finalmente el volante será parte de la gira.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1987639608486814129&partner=&hide_thread=false Leandro Paredes está convocado a la Selección Argentina.

Viaja post partido. pic.twitter.com/mHbzEAq9Ud — Gastón Edul (@gastonedul) November 9, 2025 Así las cosas, Paredes viajará en las próximas horas rumbo a España para sumarse a los entrenamientos con la Albiceleste en vistas al último partido del año frente al combinado africano. Es por eso que no estará disponible para la última fecha del Clausura contra el Matador en la Bombonera, que se disputará el fin de semana que viene con día y horario a definir.

La felicidad del campeón del mundo luego del triunfazo en el Superclásico Tras ganar su primer Superclásico con la camiseta de Boca (había empatado los dos que jugó en su primer ciclo), el campeón del mundo expresó su completa emoción por obtener el boleto directo a la Libertadores. "Vine con una ilusión muy grande de meter a Boca en la Copa Libertadores. Sabía que teníamos para llegar a lograr este objetivo", afirmó.