Con la vuelta de dos referentes, los concentrados de Boca para el Superclásico con River

Boca recupera jerarquía para el duelo más esperado del año. El delantero regresa tras casi dos meses afuera y el mediocampista tras cumplir sus supensión.

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors, recupera dos jugadores de mucha jerarquía para el partido más importante del año.

Después de semanas complicadas por lesiones y suspensiones, Boca vuelve a contar con dos de sus referentes para el Superclásico del domingo ante River, a las 16.30 en la Bombonera. Edinson Cavani y Leandro Paredes fueron incluidos en la lista de concentrados confirmada este viernes.

El delantero uruguayo, que no juega desde el 14 de septiembre en el empate 1-1 frente a Rosario Central, vuelve tras superar una distensión en el psoas derecho. Si bien no está al 100% en lo físico, su presencia entre los convocados tiene un fuerte peso simbólico y anímico dentro del grupo.

Durante la semana se entrenó de manera diferenciada y recién este viernes fue exigido con mayor intensidad. Su regreso responde también a la falta de centrodelanteros en el banco, con Merentiel y Milton Giménez como dupla titular. De todas formas, su titularidad está descartada, aunque podría sumar minutos si el partido lo requiere.

Cavani acumula 11 lesiones desde su llegada a Boca y solo cuatro goles en 2025, pero su regreso ilusiona a todo el mundo azul y oro de cara a un cierre de año decisivo.

Por su parte, Leandro Paredes retorna luego de cumplir una fecha de suspensión ante Estudiantes por acumulación de amarillas. El campeón del mundo volverá al mediocampo en el clásico más importante del semestre.