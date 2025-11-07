El posteo de Boca para Franco Colapinto tras su renovación con Alpine y la inesperada reacción de los hinchas
Boca Juniors felicitó a Franco Colapinto, pero el mensaje del club generó una ola de comentarios entre los hinchas xeneizes.
Franco Colapinto aseguró su continuidad en la Fórmula 1 con Alpine para la temporada 2026, y entre las múltiples felicitaciones que recibió, una destacó por su carga simbólica: la de Boca Juniors, el club de fútbol del cual es hincha declarado.
A través de sus redes sociales, Boca publicó un mensaje especial dedicado al piloto argentino: "A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco", escribió la cuenta oficial del Xeneize, acompañando el texto con una imagen alusiva a la renovación.
Te Podría Interesar
El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores, que rápidamente llenaron los comentarios con mensajes de apoyo, bromas e incluso reclamos al club por no haber mostrado antes su reconocimiento hacia Colapinto.
La reacción de los hinchas de Boca
Lejos de centrarse solo en la noticia deportiva, muchos hinchas aprovecharon la publicación para marcarle la cancha al club. “Bieeeeeeeeen loco, al fin se despertaron de la siesta. Cuando esté en Argentina denle una camiseta, no duerman de vuelta”, escribió un usuario.
Otros fueron más directos: “AL FIN SE AVIVARON, LLEVENLO A LA CANCHA EN LA ÚLTIMA FECHA” o “Hasta que te despertaste de la siesta, CM!!!”. Incluso hubo quienes celebraron el reconocimiento con ironía: “Por fin te enteraste que está en la Fórmula 1”.
Un 2026 lleno de ilusión para Franco Colapinto
La publicación del club llega en un momento clave para el piloto de 22 años, que fue confirmado oficialmente como titular de Alpine para la próxima temporada. La renovación representa un nuevo paso en su carrera dentro de la F1 y, además, abre la puerta a un futuro más competitivo para la escudería, que en 2026 cambiará su motor Renault por uno Mercedes en 2026, lo que promete mejorar el rendimiento y resolver los problemas de aceleración que complicaron al argentino este año.
El propio Colapinto había manifestado en varias ocasiones su descontento con el motor actual, señalando que “le costaba el doble superar a sus rivales” por la falta de potencia. Con el nuevo impulso mecánico y más horas disponibles en el túnel de viento, el equipo francés apunta a desarrollar un monoplaza competitivo para volver a pelear por los puntos en cada Gran Premio.
Boca y Colapinto, unidos por la pasión
El vínculo entre Colapinto y Boca no es nuevo. El piloto ha lucido en reiteradas ocasiones los colores del club, tanto en entrevistas como en publicaciones personales, y su entusiasmo por los triunfos del equipo suele volverse viral.
El saludo de Boca en redes sociales, aunque tardío según los hinchas, fue recibido con emoción por el propio piloto y alimenta la ilusión de ver, en un futuro cercano, una foto de Colapinto con la camiseta azul y oro en el paddock de la Fórmula 1.