El posteo de Boca para Franco Colapinto tras su renovación con Alpine y la inesperada reacción de los hinchas

Franco Colapinto aseguró su continuidad en la Fórmula 1 con Alpine para la temporada 2026, y entre las múltiples felicitaciones que recibió, una destacó por su carga simbólica: la de Boca Juniors, el club de fútbol del cual es hincha declarado.

A través de sus redes sociales, Boca publicó un mensaje especial dedicado al piloto argentino: "A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco", escribió la cuenta oficial del Xeneize, acompañando el texto con una imagen alusiva a la renovación.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores, que rápidamente llenaron los comentarios con mensajes de apoyo, bromas e incluso reclamos al club por no haber mostrado antes su reconocimiento hacia Colapinto.

La reacción de los hinchas de Boca Lejos de centrarse solo en la noticia deportiva, muchos hinchas aprovecharon la publicación para marcarle la cancha al club. “Bieeeeeeeeen loco, al fin se despertaron de la siesta. Cuando esté en Argentina denle una camiseta, no duerman de vuelta”, escribió un usuario.

Otros fueron más directos: “AL FIN SE AVIVARON, LLEVENLO A LA CANCHA EN LA ÚLTIMA FECHA” o “Hasta que te despertaste de la siesta, CM!!!”. Incluso hubo quienes celebraron el reconocimiento con ironía: “Por fin te enteraste que está en la Fórmula 1”.