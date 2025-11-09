¿Dybala puede llegar a Boca? El bombazo que lanzó el papá de Paredes: "Paulo va a venir"
Daniel Paredes, padre de Leandro, reveló detalles de una conversación entre su hijo y Paulo Dybala y su deseo de jugar juntos en Boca.
Boca Juniors está exultante tras el triunfazo 2-0 sobre River en el Superclásico disputado este domingo en la Bombonera. Con este resultado, no solamente profundizaron la crisis de los de Núñez y se acomodaron en el Clausura, sino que además se aseguraron la clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras dos años de ausencia.
Todos estos son motivos más que suficientes para que todo el pueblo azul y oro festeje a lo grande esta semana. Pero no sería la única razón para alegrarse e ilusionarse, ya que instantes después de la victoria ante el eterno rival, hubo novedades sobre la posible llegada de Paulo Dybala a la Ribera.
La bomba del papá de Leandro Paredes sobre Dybala y Boca
Así lo reveló esta tarde Daniel, el papá de Leandro Paredes: "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía", lanzó en diálogo con Julio Pavoni en el programa Cadena Xeneize por Radio Continental.
"Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena -la Joya y Oriana Sabatini están esperando una hija- va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en la Bombonera jugando para Boca", aseguró a continuación y sin que le temblara la voz, dejando entrever se trata de algo más conciso que un simple rumor.
Dybala, si bien nunca jugó en Brandsen 805 (la única camiseta que vistió en Argentina fue la de Instituto de Córdoba), es un confeso fanático xeneize y se ha hablado mucho en los últimos años de su posible arribo. El retorno en este 2025 de Paredes, con quien forjó una gran amistad tras compartir equipo en la Selección y la Roma, parece haber terminado de inclinar la balanza para que se decida de una vez.