¿Dybala puede llegar a Boca? El bombazo que lanzó el papá de Paredes: "Paulo va a venir"

Daniel Paredes, padre de Leandro, reveló detalles de una conversación entre su hijo y Paulo Dybala y su deseo de jugar juntos en Boca.

Boca Juniors está exultante tras el triunfazo 2-0 sobre River en el Superclásico disputado este domingo en la Bombonera. Con este resultado, no solamente profundizaron la crisis de los de Núñez y se acomodaron en el Clausura, sino que además se aseguraron la clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras dos años de ausencia.

Todos estos son motivos más que suficientes para que todo el pueblo azul y oro festeje a lo grande esta semana. Pero no sería la única razón para alegrarse e ilusionarse, ya que instantes después de la victoria ante el eterno rival, hubo novedades sobre la posible llegada de Paulo Dybala a la Ribera.

La bomba del papá de Leandro Paredes sobre Dybala y Boca La bomba del papá de Leandro Paredes habló sobre Dybala y Boca Así lo reveló esta tarde Daniel, el papá de Leandro Paredes: "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía", lanzó en diálogo con Julio Pavoni en el programa Cadena Xeneize por Radio Continental.

"Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena -la Joya y Oriana Sabatini están esperando una hija- va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en la Bombonera jugando para Boca", aseguró a continuación y sin que le temblara la voz, dejando entrever se trata de algo más conciso que un simple rumor.