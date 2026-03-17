Un futbolista de un equipo brasileño pidió jugar contra Boca en la Copa Libertadores: "Hago fuerza por eso"

Un jugador de un equipo de brasil aseguró que quiere enfrentarse a Boca Juniors en la fase de grupos del máximo certamen continental.

Con los 32 equipos confirmados y los cuatro bombos definidos, el próximo jueves se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. Allí, cada participante conocerá a sus rivales para el inicio del certamen continental.

En ese contexto, Boca sigue de cerca lo que será su regreso a la competencia tras dos años de ausencia. Gracias a su ubicación en el ranking de Conmebol, el Xeneize integrará el bombo 1 y será cabeza de serie en su grupo.

En las últimas horas, desde Mirassol, uno de los debutantes en el torneo y ubicado en el bombo 4, surgió un guiño particular hacia el conjunto de la Ribera. Reinaldo, futbolista del equipo paulista, expresó en el canal oficial de la Libertadores que en el club sueñan con compartir grupo con el Xeneize en esta instancia inicial.

Un jugador de Mirassol pidió que toque Boca Juniors en la fase de grupos de la Libertadores Un futbolista del Mirassol pidió a Boca en el sorteo de la Copa Libertadores @Libertadores “Yo hago fuerza para que quedemos con Boca, de equipos que tienen tradición y que podamos hacer excelentes partidos en la fase de grupos. Espero y voy a hinchar que tengamos un partido contra Boca, es nuestra imaginación, no solo la mía”, sentenció en primera instancia.

“Estamos en esa expectativa. Hasta que no sale el grupo quedamos soñando e imaginando. Por mi, que ya venga Boca en la fase de grupos, agarrar esos equipos grandes, viendo hinchas de Boca invadiendo la ciudad, invadiendo el Malão, va a ser un sueño”, completó.