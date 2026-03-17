¡Bombazo! Battaglia se mete en la política de Boca y competirá contra Riquelme en las elecciones de 2027

Battaglia, el futbolista más ganador de la historia del club, anunció que se sumará al espacio opositor que buscará disputarle el poder al actual presidente.

Sebastián Battaglia entra en la política de Boca y se ubicará en la oposición a Riquelme.

El exjugador y ex DT de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, confirmó que participará en la política del club y que lo hará desde la oposición al actual presidente Juan Román Riquelme. El jugador más ganador de la historia del club anunció que se sumará a la lista que encabeza Jorge Reale, con la mira puesta en las elecciones previstas para diciembre de 2027.

"De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027, acompañando a Jorge Reale. Nos hemos juntado ya hace varios meses, estuvimos hablando y la verdad es que me motiva las ideas que hay por delante", explicó Battaglia en una entrevista con TyC Sports.

Sebastián Battaglia trabajará con Jorge Reale para las elecciones de Boca Battaglia irá en contra de Riquelme en las próximas elecciones de Boca Sebastián Battaglia confirmó que irá en una lista en oposición a Riquelme en las próximas elecciones de Boca. TyC Sports El histórico exjugador también reveló que tomará distancia de la dirección técnica para concentrarse en este nuevo proyecto. "Lo tengo decidido, sí. En esta etapa, lo que decidimos es trabajar y mirar para adelante en lo que viene. Queremos meternos de lleno en intentar que Jorge sea el próximo presidente de Boca”, sostuvo.

La decisión marca un nuevo capítulo en la relación entre Battaglia y Riquelme, que quedó muy deteriorada desde su salida como entrenador en 2022. Aquella eliminación frente a Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores y una conferencia de prensa donde el DT dejó entrever diferencias con la dirigencia precipitaron el final de su ciclo.

jorge reale boca.jpg Jorge Reale fue candidato a las elecciones 2023 de Boca, pero decidió bajarse a pocos días de los comicios que Riquelme le ganó a Andrés Ibarra, quien iba acompañado por Mauricio Macri. Archivo En los últimos meses, Battaglia volvió a mostrar su postura crítica. "Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse", afirmó en una entrevista reciente, donde también contó que no volvió a dialogar con el actual presidente del club.