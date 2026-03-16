Tras rechazar a Vasco da Gama, Marcelo Gallardo aparece en el radar de otro grande de Brasil

Tras un mal arranque en el Brasileirao, un gigante del país vecino despidió a su DT y está interesado en Marcelo Gallardo para que tome las riendas.

Marcelo Gallardo ya hace dos semanas y media que dejó de ser director técnico de River y se encuentra sin trabajo. Tras su fallido segundo ciclo por el club de sus amores y en el que marcó su nombre a fuego, todo indica que se tomará un tiempo para descansar antes de encarar un nuevo desafío.

De hecho, ni bien se supo que renunciaba en Núñez, el Vasco da Gama mostró interés en contratarlo. De todos modos, el Muñeco optó por rechazar esta propuesta. Sin embargo, parece ser que es muy bien considerado en Brasil, ya que otro grande que acaba de quedarse sin entrenador tiene en el radar a Napoleón.

Cruzeiro despidió a Tite y quiere a Marcelo Gallardo Tite Cruzeiro Tite fue despedido tras apenas 2 meses y medio en el cargo y solo unos 17 partidos dirigidos. @Cruzeiro Se trata de Cruzeiro, que este domingo decidió despedir a Tite. El exseleccionador de la Verdeamarela había asumido en diciembre y venía de ganar el Campeonato Mineiro hace una semana. Sin embargo, tras el mal arranque en el Brasileirao, en el que no pudo ganar en 6 fechas y suma apenas 3 puntos, desde el club optaron por descontinuarlo. De este modo, cerraron un breve ciclo que duró solo 17 partidos, con un balance de 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

Con Wesley Carvalho como interino, el Raposa ya comenzó a buscar un reemplazante y en la lista de candidatos el que suena con más fuerza es Marcelo Gallardo. La oportunidad es tentadora, ya que el elenco de Belo Horizonte jugará la Copa Libertadores y, como todo equipo brasileño, ofrece un gran contrato en términos económicos.