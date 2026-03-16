La primera aparición pública de Marcelo Gallardo tras su renuncia a River: qué fue a ver

Tras su ida de River y en medio de los rumores sobre su futuro, Marcelo Gallardo volvió a mostrarse en público en un contexto particular.

Marcelo Gallardo, en la tribuna de Parque Chás junto a un jugador de las Infantiles de River.

El mundo River sigue en etapa de transición. Mientras el ciclo de Eduardo Coudet empieza a tomar forma -ganó los dos primeros partidos que dirigió- y el club intenta acomodarse a la nueva etapa, Marcelo Gallardo volvió a aparecer públicamente por primera vez desde su turbulenta salida del banco millonario.

La última imagen del Muñeco había sido la noche de su despedida oficial, el triunfo 3-1 frente a Banfield en el Monumental que marcó el cierre de su segundo ciclo en Núñez. Tras aquella conferencia de prensa, donde dio un breve discurso y no aceptó preguntas, el DT se alejó del foco mediático y reapareció en las últimas horas, a poco más de dos semanas de su renuncia.

La despedida de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa Marcelo Gallardo fue a ver jugar a su hijo en Parque Chás y se viralizó una foto El ahora extécnico de River fue visto en una jornada de futsal en la Asociación de Fomento Parque Chás, el club donde juega su hijo menor, Benjamín, desde fines del año pasado. La imagen se viralizó después de que Tobías Zuccoli, un chico categoría 2013 que forma parte de las infantiles de la Banda y también juega en ese club de barrio, compartiera una foto con el propio Gallardo. En la postal se lo ve al Muñeco sonriente, con el pulgar arriba, vestido con gorra, chomba, short deportivo y zapatillas.

El vínculo del Muñeco con Parque Chás no es casual. La institución está conducida por Gabriel Rodríguez, histórico formador que lo descubrió cuando era juvenil y que hoy se desempeña como coordinador del Departamento de Fútbol Formativo de River.