Con goles de Driussi y Subiabre, River se impuso 2-0 como local sobre Sarmiento de Junín

Por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 , River Plate se impuso 2-0 este domingo por la noche en casa sobre Sarmiento de Junín . Fue el primer partido de Eduardo Coudet en el Monumental desde su llegada al cuadro de Núñez.

El partido tuvo un punto de inflexión al minuto 39 cuando la visita se quedó con un hombre menos por la expulsión de Gabriel Díaz. Tras esto Sebastián Driussi abrió el marcados a los 41', y luego en el segundo tiempo, a los 71', Ian Subiabre estiró la ventaja y selló el resultado final.