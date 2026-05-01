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El lamento del DT de Bragantino tras perder de forma agónica contra River: "Jugamos mejor que ellos"

Luego de caer ante el Millonario, Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó el partido y se mostró apesadumbrado por no haberse quedado con los tres puntos.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Vagner Mancini, DT del Bragantino, se lamentó por la derrota agónica ante River por Copa Sudamericana.

Vagner Mancini, DT del Bragantino, se lamentó por la derrota agónica ante River por Copa Sudamericana.

X @RedBullBraga

Cuando parecía que todo iba a terminar en un 0-0 sin pena ni gloria, Lucas Martínez Quarta metió un frentazo letal y le dio tres puntos de oro al River del Chacho Coudet en su visita a Red Bull Bragantino, a priori el rival más difícil del Millonario en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Durante todo el compromiso, el conjunto de Braganca Paulista tuvo las oportunidades más claras, incluso en el comienzo del ST tuvo un penal a su favor, pero Santiago Beltrán le contuvo el remate a Sasha y mantuvo el arco en cero para los de Núñez. Además, también tuvo tres atajadas claves durante todo el encuentro que le permitieron a los dirigidos por Coudet quedarse con la victoria.

El lamento del DT de Bragantino tras la derrota frente a River

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Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó la derrota de sus dirigidos ante River.

Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó la derrota de sus dirigidos ante River.

Tras el final del partido, Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó la caída de sus dirigidos y habló sobre el “partido disputadísimo” ante el Millonario: "Fue un equipo vibrante, que disputó, que metió, que tuvo a lo largo del juego una participación mayor que la de River, desde mi punto de vista. Jugamos mejor que River hasta que expulsaron a Alix (Vinícius), porque ahí el juego cambió. Con un jugador menos es natural que tengas que te retrases un poco más. Fue mucho tiempo con uno menos y eso, hasta cierto punto, nos costó caro", lanzó.

Por otra parte, habló sobre el penal clave que atajó Beltrán a Eduardo Sasha: "El penal fallado es una jugada que siempre va a generar una serie de interrogantes: '¿Por qué no pateó de tal o cual forma?', '¿Por qué no fue otro jugador?'. En fin, es un penal que, cuando lo desperdicias, acabas sufriendo algo a cambio. Porque tuvimos ahí la posibilidad de ponernos en ventaja, de imponer otro ritmo de juego a River. Es un penal. Los jugadores patean penales casi todos los días, y quien mejor promedio tiene es Sasha. Por eso, hoy Sasha era el número uno".

Video: el penal que atajó Santiago Beltrán ante Bragantino

El penal atajado de Santiago Beltrán a Sasha

Por último, el DT brasileño mencionó el complejo calendario que atravesó Bragantino durante el mes de abril: "Enfrentamos partidos decisivos. Jugar contra River y contra Palmeiras son partidos grandes. Y cualquier detalle debe ser tenido en cuenta. Perdimos contra Palmeiras por un detalle, por una jugada donde fallamos y no pudimos revertir el marcador. Y hoy, ante River, lo mismo: un detalle del penalti y luego la expulsión. Contra este tipo de rivales no se puede fallar y los jugadores lo saben".

Y sobre estos detalles, Mancini habló sobre la parte táctica del partido y lo que buscó desde el inicio: "Mientras quisimos salir jugando, River presionaba con seis o siete jugadores y nos dificultaba el armado. Por eso pedí que usáramos un poco más la espalda de los defensores de River y eso nos hizo ser más peligrosos. Eso, hasta que lamentablemente erramos el penal y tuvimos la expulsión de Alex, dos hechos determinantes", concluyó.

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