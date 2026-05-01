El lamento del DT de Bragantino tras perder de forma agónica contra River: "Jugamos mejor que ellos"
Luego de caer ante el Millonario, Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó el partido y se mostró apesadumbrado por no haberse quedado con los tres puntos.
Cuando parecía que todo iba a terminar en un 0-0 sin pena ni gloria, Lucas Martínez Quarta metió un frentazo letal y le dio tres puntos de oro al River del Chacho Coudet en su visita a Red Bull Bragantino, a priori el rival más difícil del Millonario en el Grupo H de la Copa Sudamericana.
Durante todo el compromiso, el conjunto de Braganca Paulista tuvo las oportunidades más claras, incluso en el comienzo del ST tuvo un penal a su favor, pero Santiago Beltrán le contuvo el remate a Sasha y mantuvo el arco en cero para los de Núñez. Además, también tuvo tres atajadas claves durante todo el encuentro que le permitieron a los dirigidos por Coudet quedarse con la victoria.
El lamento del DT de Bragantino tras la derrota frente a River
Tras el final del partido, Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó la caída de sus dirigidos y habló sobre el “partido disputadísimo” ante el Millonario: "Fue un equipo vibrante, que disputó, que metió, que tuvo a lo largo del juego una participación mayor que la de River, desde mi punto de vista. Jugamos mejor que River hasta que expulsaron a Alix (Vinícius), porque ahí el juego cambió. Con un jugador menos es natural que tengas que te retrases un poco más. Fue mucho tiempo con uno menos y eso, hasta cierto punto, nos costó caro", lanzó.
Por otra parte, habló sobre el penal clave que atajó Beltrán a Eduardo Sasha: "El penal fallado es una jugada que siempre va a generar una serie de interrogantes: '¿Por qué no pateó de tal o cual forma?', '¿Por qué no fue otro jugador?'. En fin, es un penal que, cuando lo desperdicias, acabas sufriendo algo a cambio. Porque tuvimos ahí la posibilidad de ponernos en ventaja, de imponer otro ritmo de juego a River. Es un penal. Los jugadores patean penales casi todos los días, y quien mejor promedio tiene es Sasha. Por eso, hoy Sasha era el número uno".
Video: el penal que atajó Santiago Beltrán ante Bragantino
Por último, el DT brasileño mencionó el complejo calendario que atravesó Bragantino durante el mes de abril: "Enfrentamos partidos decisivos. Jugar contra River y contra Palmeiras son partidos grandes. Y cualquier detalle debe ser tenido en cuenta. Perdimos contra Palmeiras por un detalle, por una jugada donde fallamos y no pudimos revertir el marcador. Y hoy, ante River, lo mismo: un detalle del penalti y luego la expulsión. Contra este tipo de rivales no se puede fallar y los jugadores lo saben".
Y sobre estos detalles, Mancini habló sobre la parte táctica del partido y lo que buscó desde el inicio: "Mientras quisimos salir jugando, River presionaba con seis o siete jugadores y nos dificultaba el armado. Por eso pedí que usáramos un poco más la espalda de los defensores de River y eso nos hizo ser más peligrosos. Eso, hasta que lamentablemente erramos el penal y tuvimos la expulsión de Alex, dos hechos determinantes", concluyó.