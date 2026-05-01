El lamento del DT de Bragantino tras perder de forma agónica contra River: "Jugamos mejor que ellos"

Luego de caer ante el Millonario, Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó el partido y se mostró apesadumbrado por no haberse quedado con los tres puntos.

Cuando parecía que todo iba a terminar en un 0-0 sin pena ni gloria, Lucas Martínez Quarta metió un frentazo letal y le dio tres puntos de oro al River del Chacho Coudet en su visita a Red Bull Bragantino, a priori el rival más difícil del Millonario en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Durante todo el compromiso, el conjunto de Braganca Paulista tuvo las oportunidades más claras, incluso en el comienzo del ST tuvo un penal a su favor, pero Santiago Beltrán le contuvo el remate a Sasha y mantuvo el arco en cero para los de Núñez. Además, también tuvo tres atajadas claves durante todo el encuentro que le permitieron a los dirigidos por Coudet quedarse con la victoria.

El lamento del DT de Bragantino tras la derrota frente a River image Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó la derrota de sus dirigidos ante River. X @CentralDoBrega

Tras el final del partido, Vagner Mancini, DT del Bragantino, analizó la caída de sus dirigidos y habló sobre el “partido disputadísimo” ante el Millonario: "Fue un equipo vibrante, que disputó, que metió, que tuvo a lo largo del juego una participación mayor que la de River, desde mi punto de vista. Jugamos mejor que River hasta que expulsaron a Alix (Vinícius), porque ahí el juego cambió. Con un jugador menos es natural que tengas que te retrases un poco más. Fue mucho tiempo con uno menos y eso, hasta cierto punto, nos costó caro", lanzó.

Por otra parte, habló sobre el penal clave que atajó Beltrán a Eduardo Sasha: "El penal fallado es una jugada que siempre va a generar una serie de interrogantes: '¿Por qué no pateó de tal o cual forma?', '¿Por qué no fue otro jugador?'. En fin, es un penal que, cuando lo desperdicias, acabas sufriendo algo a cambio. Porque tuvimos ahí la posibilidad de ponernos en ventaja, de imponer otro ritmo de juego a River. Es un penal. Los jugadores patean penales casi todos los días, y quien mejor promedio tiene es Sasha. Por eso, hoy Sasha era el número uno".