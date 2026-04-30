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Con un gol agónico de Martínez Quarta, River venció 1-0 a Red Bull Bragantino

River le ganó como visitante al Red Bull Bragantino por el tanto de Martínez Quarta al minuto 93. Beltrán fue figura y le atajó un penal a Sasha a los 53'.

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River venció a RB Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques.

River venció a RB Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques.

EFE

Por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, River Plate obtuvo un triunfo sufrido y clave (que le permite quedarse con la primera posición) por 1-0 en su visita al Red Bull Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques de Brasil.

Lucas Martínez Quarta marcó de manera agónica el único gol de la noche en tiempo de descuento, al minuto 93. Antes, en el arranque del complemento, había provocado un insólito penal, pero Santiago Beltrán, la figura de la noche, logró atajarlo. El elenco local se quedó con diez a los 59' por la expulsión de Alix Vinicius.

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El gol agónico de Martínez Quarta para el triunfo de River

El gol agónico de Martínez Quarta para el triunfo de River

Beltrán le atajó un penal a Sasha

El penal atajado de Santiago Beltrán a Sasha

La expulsión de Alix Vinicius en Red Bull Bragantino

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El minuto a minuto de Red Bull Bragantino - River

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