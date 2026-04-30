Con un gol agónico de Martínez Quarta, River venció 1-0 a Red Bull Bragantino

Por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, River Plate obtuvo un triunfo sufrido y clave (que le permite quedarse con la primera posición) por 1-0 en su visita al Red Bull Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques de Brasil.

Lucas Martínez Quarta marcó de manera agónica el único gol de la noche en tiempo de descuento, al minuto 93. Antes, en el arranque del complemento, había provocado un insólito penal, pero Santiago Beltrán, la figura de la noche, logró atajarlo. El elenco local se quedó con diez a los 59' por la expulsión de Alix Vinicius.