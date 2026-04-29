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Bombazo en River: echaron a un familiar de Marcelo Gallardo que tenía un cargo en las Inferiores

Jonathan La Rosa, cuñado de Marcelo Gallardo, dejó su cargo en las Inferiores de River Plate en medio de tensiones internas.

Diego Bautista

Diego Bautista

Marcelo Gallardo dirigiendo a River. Echaron a un familiar suyo de la estructura del club y explotó la interna.&nbsp;

Marcelo Gallardo dirigiendo a River. Echaron a un familiar suyo de la estructura del club y explotó la interna. 

Fotobaires

En River Plate se desató un nuevo foco de tensión luego de que se confirmara la salida de Jonathan La Rosa, cuñado de Marcelo Gallardo, quien se desempeñaba en las divisiones formativas.

La Rosa había trabajado en distintas categorías del fútbol juvenil, pero su salida se definió tras una reunión en la que participaron dirigentes y referentes del área, entre ellos Stefano Di Carlo y el propio Gabriel Rodríguez.

Jonathan La Rosa, el cuñado de Marcelo Gallardo que echaron de River
Jonathan La Rosa es hermano de Geraldine La Rosa, la esposa de Marcelo Gallardo.&nbsp;

Jonathan La Rosa es hermano de Geraldine La Rosa, la esposa de Marcelo Gallardo.

En la misma línea, el relator agregó detalles sobre el conflicto interno: "Todavía sigue coordinando las inferiores de River un maestro que te fichó a vos, Gabriel Rodríguez, que estuvo a punto de tomarse el olivo si no se iba La Rosa que puso en aprietos a River, una locura".

Se fue el cuñado de Gallardo y hubo frases picantes de Atilio Costa Febre

Echarón al cuñado de Marcelo Gallardo de River

Echarón al cuñado de Marcelo Gallardo de River

Costa Febre también apuntó contra el comportamiento del ahora exentrenador: "ninguneó a Jorge Gordillo, a Juanjo Borrelli, se puso a la par de Gabriel Rodríguez y se subía a los aviones en cuanto viaje había al exterior. River tuvo que pedirle perdón a las autoridades del Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 12 porque era el agitador del nerviosismo de los pibes. Un lunes picante en River, por suerte ya no está más. Un gran error del Muñeco".

La salida de La Rosa abre un nuevo foco de conflicto interno en el club, en un momento en el que River busca estabilidad tanto en lo deportivo como en la estructura institucional.

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