Bombazo en River: echaron a un familiar de Marcelo Gallardo que tenía un cargo en las Inferiores

En River Plate se desató un nuevo foco de tensión luego de que se confirmara la salida de Jonathan La Rosa, cuñado de Marcelo Gallardo , quien se desempeñaba en las divisiones formativas.

La Rosa había trabajado en distintas categorías del fútbol juvenil, pero su salida se definió tras una reunión en la que participaron dirigentes y referentes del área, entre ellos Stefano Di Carlo y el propio Gabriel Rodríguez.

Jonathan La Rosa es hermano de Geraldine La Rosa, la esposa de Marcelo Gallardo.

Jonathan La Rosa, el cuñado de Marcelo Gallardo que echaron de River

La información fue revelada por Atilio Costa Febre en su programa River Monumental, donde aseguró que la decisión se tomó tras una reunión en la institución que tuvo momentos de alta tensión. "Qué lío hubo con el cuñado del 'Muñeco' Gallardo". Luego, fue directo contra el DT: "Es tuya, Marcelo. Como tenías tanto poder, abusaste de ese poder cuando te dieron las llaves de River . Yo sé que sos el técnico más ganador de la historia, Napoleón para mí, pero el semillero de River es un campo inmaculado, no es para cualquiera".

En la misma línea, el relator agregó detalles sobre el conflicto interno : "Todavía sigue coordinando las inferiores de River un maestro que te fichó a vos, Gabriel Rodríguez, que estuvo a punto de tomarse el olivo si no se iba La Rosa que puso en aprietos a River , una locura".

Se fue el cuñado de Gallardo y hubo frases picantes de Atilio Costa Febre

Echarón al cuñado de Marcelo Gallardo de River Echarón al cuñado de Marcelo Gallardo de River @CostaFebreOK

Costa Febre también apuntó contra el comportamiento del ahora exentrenador: "ninguneó a Jorge Gordillo, a Juanjo Borrelli, se puso a la par de Gabriel Rodríguez y se subía a los aviones en cuanto viaje había al exterior. River tuvo que pedirle perdón a las autoridades del Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 12 porque era el agitador del nerviosismo de los pibes. Un lunes picante en River, por suerte ya no está más. Un gran error del Muñeco".

La salida de La Rosa abre un nuevo foco de conflicto interno en el club, en un momento en el que River busca estabilidad tanto en lo deportivo como en la estructura institucional.