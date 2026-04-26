"Esto era Vietnam": por qué Coudet usó esta durísima frase sobre el River de Gallardo que heredó

En una conferencia de prensa bastante enérgica, el Chacho Coudet no tuvo reparos a la hora de comparar el momento actual de River con el de hace un mes y medio.

River Plate venció 3-1 a Aldosivi en un partido en el que sufrió más de la cuenta ante uno de los equipos más flojos del campeonato. Eduardo Coudet, molesto con los comentarios sobre el juego, salió con los tapones de punta a la conferencia de prensa, reconoció que esta no es la mejor versión, pero destacó los resultados conseguidos.

"Podemos dar más y mejorar, podemos llenar más el paladar de nuestra gente, sí, y lo vamos a hacer. Llevamos un mes y medio. ¿Te parece que un equipo puede cambiar totalmente en un mes y medio?. Ante las dificultades que tenemos, vamos ganando. Y miren que llegamos en una situación compleja, eh…", señaló, remarcando las diferentes circunstancias en la que se encuentra el equipo respecto de cuando llegó él.

El Chacho Coudet comparó a River con Vietnam El Chacho Coudet comparó a River con Vietnam "Esto era Vietnam. No eran solo Colidio o Galoppo el problema...", sentenció luego respecto del escenario que heredó cuando le preguntaron por la aversión de los hinchas con los mencionados jugadores en la previa. "Es un proceso lento. Yo no soy un genio. Acá se tuvo que ir un técnico indiscutido como Marcelo Gallardo, el más ganador de la historia del club. Es demasiado rápido lo que nos está pasando, de ganar tantos partidos después de un momento complejo, lo vamos llevando de la mejor manera, creo que vamos muy bien", sostuvo.

En ese sentido, hizo un análisis sobre las exigencias del cuadro de Núñez: "Hay que conocer River. Para conocer el club, te tienen que haber aplaudido y puteado. Vamos a estar bien cuando el Monumental aplauda cuando estemos jugando y vamos a estar re bien cuando se ponga de pie toda la San Martín; es el objetivo, la ambición. La exigencia es máxima, no hay que enojarse nunca. Tengo muy claro dónde estoy, estoy contento. Creo que vamos a hacer muy felices a los hinchas", detalló Coudet.