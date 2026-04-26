El enojo de Coudet tras el triunfo ante Aldosivi: "Quieren convencer a la gente que River nunca juega bien"

Luego del 3-1 en el Monumental, el Chacho Coudet salió con los tapones de punta a hablar con los medios por los comentarios del partido.

Tras la derrota en el Superclásico, River Plate logró reponerse al vencer 3-1 a Aldosivi este sábado en el Monumental por la fecha 16 del Apertura. Pese a tener enfrente a uno de los equipos más flojos de la temporada, al equipo de Eduardo Coudet le costó más de la cuenta y recién pudo imponerse en los minutos finales.

Durante algunos tramos, el Millonario sufrió el encuentro, especialmente después del empate de la visita al minuto 72, aunque luego lo ganaría por los goles de Facundo Colidio y Kendry Páez. Estas dificultades que tuvo para quedarse con los 3 puntos fueron muy marcadas en redes y en los medios, lo que terminó generando el enojo del Chacho en el post partido.

El enojo del Chacho Coudet tras el triunfo de River ante Aldosivi El enojo del Chacho Coudet tras el triunfo de River ante Aldosivi "Parece que nunca jugamos bien. Quieren convencer a la gente que River no juega bien. Hoy pateamos 23 veces al arco, tuvimos 72% de posesión, contra un equipo que se cierra todo atrás, y en una cancha que no está bien. Hay un montón de factores, pero la intención está, respondimos bien y seguimos ganando", protestó el DT en conferencia de prensa.

"¿Pensás que no hay una mejora en el equipo? ¿Cómo se evalúa eso? Porque los jugadores son los mismos. No engañen a la gente", agregó, remarcando los diferentes contextos desde su arribo hasta ahora. "Llegué en un escenario jodido y hoy el panorama es distinto. Vamos en busca de lo que queremos jugar, mientras tanto jugamos como podemos y ganamos. Vamos por el buen camino. Sé que faltan cosas, ¿pero qué es lo que se quiere ver? Hoy lo buscamos jugando al fútbol", remarcó en ese sentido.