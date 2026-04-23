El pedido de Chacho Coudet que activó a River en el mercado de pases europeo tras perder el Superclásico

Después del golpe en el Superclásico, el foco se corrió rápido al mercado y el DT Coudet ya empezó a mover fichas con nombres concretos.

Chacho Coudet pidió a un futbolista que ya conoce de su paso por la Liga española.

La derrota ante Boca Juniors dejó expuestas varias falencias en River Plate y una de las principales es la falta de variantes en el mediocampo. Por eso, Eduardo Coudet ya elevó un pedido claro: ir a fondo por un mediocampista uruguayo que es figura en LaLiga española y por el que ya hubo contactos.

El volante de Getafe CF, de 30 años, es una de las prioridades para el próximo mercado. Incluso, ya hubo un primer contacto directo entre el DT y el jugador, además de gestiones dirigenciales encabezadas por Enzo Francescoli, que se reunió con allegados del mediocampista en el Monumental.

Mauro Arambarri, el volante que Coudet quiere para River Mauro Arambarri River presentó una oferta verbal por Arambarri, quien tiene contrato vigente hasta julio de 2028. @GetafeCF

Si bien todavía no existe una oferta formal, en Núñez ya empezaron a moverse: se hablaron condiciones contractuales y, según trascendió, la predisposición de ambas partes es positiva. El siguiente paso será negociar con el club español para intentar destrabar la operación.

Coudet lo quiere por una razón puntual: su perfil. Arambarri es un volante completo, con despliegue, recuperación y llegada al área rival. Ese rol de “box-to-box” es justamente el que hoy le falta a River, que viene utilizando a nombres como Aníbal Moreno, Fausto Vera o incluso Tomás Galván sin terminar de encontrar ese equilibrio.