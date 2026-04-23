Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima: quién manda en el historial en Primera División

La Lepra y el Lobo se enfrentaron en dos ocasiones en la élite del fútbol argentino. Y el domingo volverán a verse las caras tras 44 años.

La cuenta regresiva para el gran clásico del fútbol mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima continúa su camino y cada vez falta menos para un acontecimiento que, más allá del momento que viven ambos clubes, quedará en los libros al ser el primer choque entre ambos desde que se juega la Primera División.

El marco histórico hoy encuentra a los dos clubes del Parque en la máxima división del fútbol argentino y el destino determinó que se enfrenten recién en la última fecha del actual torneo, más allá que restará por disputarse la jornada que no se llevó a cabo debido al paro de AFA.

Carlos Ereros Lepra Carlos Ereros, una de las grandes figuras de la Lepra que en 1982 alcanzó los cuartos de final.

Sin embargo, la del domingo a las 15 en el Bautista Gargantini no será la primera vez que la Lepra y el Lobo se crucen en la categoría más importante, ya que aparece un antecedente que data de 44 años atrás, con otros protagonistas, otro contexto, otra geografía, pero con la misma pasión de siempre.

Quién manda en el historial en Primera División Si bien entre ambos clubes se enfrentaron en más de 250 ocasiones entre partidos de Liga Mendocina y certámenes nacionales, con un historial que al día de hoy genera polémica, en la división de gala Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima sólo jugaron en dos ocasiones, con un saldo de un triunfo para el Azul y un empate.