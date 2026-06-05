El arquero mendocino que quiere Independiente Rivadavia y también está en la mira de San Lorenzo

Independiente Rivadavia ya comenzó a planificar el próximo mercado de pases y una de las prioridades de la dirigencia será reforzar el arco con un futbolista de experiencia y trayectoria. La intención del club es sumar jerarquía en una posición clave, aunque sin cerrarles las puertas a los jóvenes valores. Uno de los nombres que comenzó a sonar es el de Juan Pablo Cozzani, arquero mendocino.

En ese sentido, el gran rendimiento de Bolcato durante el último semestre dejó una buena impresión en el cuerpo técnico y en la dirigencia. Sin embargo, la realidad indica que la Lepra apunta a incorporar un arquero de mayor recorrido para afrontar los desafíos de la próxima temporada.

Formado futbolísticamente en Mendoza y con pasos por Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú, Cozzani es un nombre conocido en la provincia y su posibilidad de regresar a la provincia genera expectativa entre los hinchas azules.

Independiente Rivadavia tiene en carpeta al arquero y analiza la posibilidad de gestionar un préstamo con opción de compra para incorporarlo a su plantel. La operación, sin embargo, no aparece sencilla.

¿San Lorenzo complica la llegada del arquero mendocino?

La presencia de un club grande del fútbol argentino podría complicar seriamente las aspiraciones de Independiente Rivadavia, que deberá competir desde lo económico y desde lo deportivo para intentar convencer al jugador. Por ahora no existen negociaciones avanzadas ni ofertas formales, pero el interés es concreto y el nombre de Cozzani ya comenzó a instalarse en el radar azul.

El mercado de pases recién empieza a tomar forma y todavía quedan muchas semanas por delante. Sin embargo, la búsqueda de un arquero de experiencia ya está en marcha y uno de los principales candidatos tiene raíces mendocinas y un futuro que podría definirse entre Mendoza y Buenos Aires.

El arquero Juan Pablo Cozzani es el principal apuntado por la dirigencia de Independiente Rivadavia para reforzar el arco en la próxima temporada. El futbolista viene de un exitoso paso por Platense y su regreso a la provincia genera expectativas.

El club de Boedo también ha puesto sus ojos en el guardameta y evalúa la posibilidad de gestionar un préstamo con opción de compra. Esta situación podría complicar las aspiraciones de la Lepra, que deberá competir desde lo económico y deportivo.

Por el momento, no hay negociaciones avanzadas ni ofertas formales, pero el interés de ambos clubes es concreto. El nombre de Cozzani ya se instaló en el radar azul y la definición de su futuro podría darse en las próximas semanas.

El mercado de pases recién comienza a tomar forma y aún restan muchas semanas. Sin embargo, la búsqueda de un arquero de experiencia está en marcha y uno de los principales candidatos tiene raíces mendocinas, con un futuro que podría definirse entre Mendoza y Buenos Aires.