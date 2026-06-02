Independiente Rivadavia se mueve en el mercado y podría sufrir dos bajas importantes

La dirigencia de Independiente Rivadavia ya trabaja en el armado del plantel para la próxima parte de la temporada y tiene definidas algunas de las prioridades para reforzar el equipo.

Según pudo averiguarse, la Lepra busca incorporar un marcador de punta por derecha, un arquero de jerarquía y un delantero para potenciar el plantel que afrontará los próximos desafíos.

Mientras los dirigentes analizan opciones en el mercado, también aparecen posibles movimientos en materia de salidas.

Uno de los futbolistas que podría dejar la institución es Matías Fernández. El mediocampista analiza distintas alternativas para continuar su carrera y su futuro será una de las situaciones a seguir durante las próximas semanas.

La Lepra buscará hacer historia ante Tigre y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.

A su vez, otro nombre que genera atención es el de Sheyko Studer. El defensor habría despertado interés fuera del país y contaría con una propuesta desde México y otra proveniente del fútbol europeo para continuar su carrera.

En caso de concretarse alguna de estas operaciones, Independiente Rivadavia deberá evaluar variantes para cubrir posiciones sensibles dentro del plantel.

Por lo pronto, la dirigencia avanza en la búsqueda de refuerzos con el objetivo de darle al cuerpo técnico las herramientas necesarias para afrontar una exigente segunda parte de la temporada.

Las próximas semanas serán determinantes para conocer tanto las incorporaciones como las posibles salidas en un mercado de pases que promete movimiento en el Parque General San Martín.