Jugó en Independiente Rivadavia, es figura en la Primera Nacional y ahora lo quiere Gimnasia

Gimnasia y Esgrima de Mendoza continúa trabajando en el mercado de pases y uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza para reforzar el plantel es el de Mauricio Asenjo, delantero con pasado en Independiente Rivadavia y actualmente una de las figuras de Los Andes.

El atacante mendocino atraviesa un buen presente en el conjunto de Lomas de Zamora y su rendimiento no pasó desapercibido. Según trascendió en Buenos Aires, el Lobo es uno de los clubes interesados en contar con sus servicios para la segunda parte de la temporada. El otro equipo que sigue de cerca al goleador es Deportivo Riestra.

Sin embargo, la negociación no aparece sencilla. Desde el club Los Andes consideran a Asenjo una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo y no tienen intenciones de desprenderse fácilmente de uno de sus principales referentes ofensivos. Además, el delantero renovó su vínculo hasta diciembre de 2026 y no cuenta con cláusula de salida, por lo que cualquier interesado deberá negociar directamente con la dirigencia del club bonaerense.

Para Gimnasia, la búsqueda de un delantero es una de las prioridades del mercado. El cuerpo técnico pretende sumar variantes en ataque y ve en Asenjo a un futbolista con experiencia, conocimiento de la categoría y una fuerte identificación con el fútbol mendocino.

El atacante de 31 años tuvo dos ciclos en Independiente Rivadavia y en más de una oportunidad expresó el cariño que siente por Mendoza, donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera.

Por ahora no existe una oferta formal, pero el interés es concreto. En el Parque siguen de cerca la situación de un delantero que podría convertirse en una de las novelas del mercado de pases para el fútbol mendocino.

La intención del Lobo es reforzar un plantel que buscará seguir siendo protagonista y Asenjo aparece como una alternativa de peso para darle más jerarquía al frente de ataque.