Se suspendió la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata

La AFA anunció de manera oficial la suspensión del encuentro entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata. La medida se debe al retorno de la Selección argentina tras el mundial. ¿Qué dijo la Lepra luego de la decisión?

Independiente Rivadavia emitió un comunicado luego de la postergación de la final de la Supercopa Argentina.

Tal como se venía especulando en las últimas horas, este sábado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio, una decisión que afecta directamente a Independiente Rivadavia, que debía enfrentar a Estudiantes de La Plata por la final de la Supercopa Argentina.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la AFA informó que "se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio". Además, explicó que la decisión fue tomada "debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026".

De esta manera, quedó oficialmente postergada la definición de la Supercopa Argentina, que estaba prevista para el martes 21 de julio, desde las 18, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Qué dijeron desde Independiente Rivadavia Tras conocerse la noticia, desde la Lepra emitieron un comunicado en el que manifestaron su "profunda tristeza" por la postergación del encuentro. En ese sentido, remarcaron que comparten la "desilusión" de aquellos hinchas que habían hecho "el enorme esfuerzo" para "acompañar al equipo: quienes compraron pasajes, reservaron alojamiento, adquirieron entradas y organizaron sus compromisos personales y laborales con la ilusión de vivir juntos una jornada histórica".

En el texto difundido en sus redes, la institución informó que de momento no hay una fecha cierta para la reprogramación del partido. "Apenas recibamos información oficial sobre los pasos a seguir, la comunicaremos de manera inmediata a través de nuestros canales oficiales", asegura el escrito.