La tajante postura del Gobierno italiano sobre un posible reemplazo por Irán para jugar el Mundial 2026

El ministro de Deportes de Italia , Andrea Abodi, rechazó de plano la posibilidad de que la selección italiana acceda al Mundial 2026 mediante una hipotética "repesca" . La propuesta había surgido desde el entorno del expresidente estadounidense Donald Trump, que deslizó la opción de excluir a Irán para abrirle la puerta a la Azzurra.

"No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo", fue la respuesta tajante de Abodi ante los periodistas, durante un acto en el Palacio del Quirinal, en Roma. Además de lo ético, el funcionario remarcó que una decisión de ese tipo tampoco sería viable dentro del marco reglamentario.

Gianni Infantino y Donald Trump prometen que el Mundial 2026 será una fiesta.

La idea había sido impulsada por Paolo Zampolli, quien reconoció haber acercado la iniciativa tanto a Trump como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino . Según su visión, sería “un sueño” ver a Italia en un Mundial organizado por Estados Unidos.

Desde el entorno italiano no solo bajaron la propuesta, sino que dejaron en claro que el camino es uno solo: la clasificación deportiva. La postura oficial apunta a evitar cualquier tipo de atajo en una competencia que históricamente se define en la cancha.

Cuál es la situación de Irán de cara a la Copa del Mundo

selección irán Irán integra el Grupo G en el Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Instagram @teammellifootball

En paralelo, Irán ya tiene asegurado su lugar en el Mundial tras liderar su grupo en las eliminatorias asiáticas. Incluso, la federación de ese país solicitó que sus partidos de la fase de grupos no se disputen en territorio estadounidense, en medio de tensiones políticas.

Así, la polémica quedó instalada, pero con una postura firme desde Italia: no hay lugar para invitaciones ni decisiones externas cuando se trata de jugar un Mundial.