Quiénes serían campeones del mundo por el reclamo de Uruguay

El seleccionado de Uruguay ha instalado una polémica en torno a sus títulos con la inclusión de dos estrellas extra en su camiseta por los torneos de los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Si el deseo uruguayo se cumpliera, Brasil dejaría de ser el máximo campeón y aparecerían dos nuevos campeones.

La excusa de Uruguay siempre ha sido que, antes del Mundial, el torneo más importante era el de los Juegos Olímpicos y que era organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), aunque la propia FIFA señaló desde aquel entonces que esos torneos ya no servían como prueba, dado que muchos países con jugadores profesionales ya estaban vetados por el Comité Olímpico Internacional.

Aquel torneo no comenzó a jugarse en 1924, cuando lo ganó Uruguay por primera vez, sino que ya contaba con cinco ediciones previas en las que, con sus particularidades, Gran Bretaña consiguió tres medallas de oro, mientras que Bélgica y Canadá se repartieron las otras dos.

A pesar de ello, y de que muchos podrían entonces señalar que Inglaterra tiene cuatro estrellas (siguiendo la lógica de la Unión Soviética reconvertida en Rusia o Yugoslavia transformada en Serbia), es importante aclarar las condiciones de aquellos títulos "prehistóricos".

Los primeros Juegos Olímpicos con fútbol fueron los de París 1900, en los que solo hubo tres representantes: Upton Park, Club Français y la Universidad Libre de Bruselas. Ninguna selección. Esto se debe a que participaron equipos porque, en aquel tiempo, las medallas no se medían por país como en el medallero actual, algo que empezó a tomar relevancia recién en Amberes 1920. En París, el campeón fue Upton Park, no Gran Bretaña.

Una situación similar ocurrió en San Luis 1904, en los que el campeón fue Galt FC de Canadá, tras vencer a los estadounidenses Christian Brothers College y St. Rose Parish. Otra medalla de oro para un club y no para un país en sí. Recién en Londres 1908 el fútbol comenzó a convocar a seleccionados en lugar de clubes. En ese contexto, Gran Bretaña ganó Londres 1908 y Estocolmo 1912, mientras que Bélgica ganó Amberes 1920.

¿Cuál es la diferencia entre los últimos tres y los dos que ganó Uruguay? Básicamente, la organización. Mientras que los torneos de 1908, 1912 y 1920 fueron organizados directamente bajo la órbita del COI, en las ediciones de 1924 y 1928 la organización fue tercerizada a la FIFA, aunque esta ya había expresado en esos años su deseo de abrir el juego con un Mundial.

Los campeones olímpicos después de 1930

En Los Ángeles 1932, todavía en el marco de las disputas entre el COI y la FIFA por el Mundial de 1930, se suprimió el torneo de fútbol del calendario olímpico, por lo que no hubo ninguna competencia de nivel mundial hasta 1934, cuando Italia consiguió su primer título mundial.

Luego de ese título, Italia consiguió el campeonato de 1938 en Francia, pero con un nuevo título intermedio: los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Allí, en la vuelta del fútbol al calendario olímpico, Italia obtuvo su primera medalla de oro, la cual podría significar que Italia fuera tricampeona mundial si se contaran los antiguos olímpicos como pretende Uruguay para llegar a cuatro estrellas. En dicho torneo venció a Estados Unidos, Japón, Noruega y Austria.

En este cálculo, Italia tendría cinco estrellas, al igual que Brasil, y dejaría de compartir con La Verdeamarela el récord de ser los únicos bicampeones, ya que sería la única tricampeona del mundo. Además, esta cuenta sumaría un nuevo campeón mundial: Suecia.

La selección escandinava, que alcanzó la fase final en 1950 y llegó sin chances de campeonar a la última fecha —en la que tuvo lugar el Maracanazo de Uruguay—, venía de coronarse en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde venció a Austria, Corea del Sur, Dinamarca y Yugoslavia, quedándose con el último oro de selecciones absolutas (aunque con veto a los profesionales) en la historia olímpica.