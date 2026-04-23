Bombazo Mundial: un enviado de Trump le propuso a la FIFA reemplazar a Irán por Italia y explicó el motivo

Mientras el conflico en Medio Oriente no cesa, un enviado del presidente de EE.UU le propuso a la FIFA que Italia tome el lugar de Irán en la cita mundialista.

La posibilidad de que Italia dispute el Mundial 2026 crece tras el pedido de un enviado de Trump a la FIFA.

La posible presencia de Irán en el Mundial 2026 continúa envuelta en incertidumbre, en un contexto internacional marcado por la escalada bélica en Medio Oriente. En las últimas horas, surgió una versión que agrega un condimento inesperado: la chance de que Italia ocupe su lugar en caso de una eventual baja.

De acuerdo con lo publicado por el diario italiano La Repubblica, Paolo Zampolli —enviado de Donald Trump— habría acercado una propuesta tanto al expresidente estadounidense como a Gianni Infantino, titular de la FIFA, para que la selección italiana reemplace al combinado iraní en la próxima Copa del Mundo.

"Confirmo que le sugerí a Trump e Infantino que Italia reemplazara a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la tradición para justificar su inclusión", lanzó en diálogo con Financial Times.

Selección de Italia Repechaje 2026 Un enviado de Trump le propuso a FIFA reemplazar a Irán por Italia y dio el motivo EFE

Un enviado de Trump le propuso a la FIFA reemplazar a Irán por Italia El conflicto se remonta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ocurrido el 28 de febrero, considerado el punto de partida de la actual crisis en la región. Este escenario geopolítico no solo mantiene en alerta a la comunidad internacional, sino que también genera interrogantes sobre la logística del certamen, dado que Irán debería disputar sus encuentros en suelo estadounidense.