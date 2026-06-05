La “maldición de último momento” que deberá romper la Selección argentina si quiere ser bicampeón del mundo

La doble fecha internacional dejó movimientos importantes en la parte alta del Ranking FIFA y benefició directamente a la Selección argentina . Los recientes tropiezos de dos de sus principales competidores, España y Francia, provocaron una modificación inmediata en la clasificación virtual y permitieron que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni recuperara el primer lugar del escalafón mundial.

El empate de la Roja frente a Irak y la inesperada caída del seleccionado francés ante Costa de Marfil alteraron el reparto de puntos en la tabla. Como consecuencia, la Albiceleste pasó a liderar la clasificación con 1874.81 unidades , apenas por delante de España (1873.01), mientras que Francia quedó relegada al tercer escalón con 1869.43.

Si bien la actualización definitiva del ranking se publicará el 10 de junio, a solo un día del inicio del Mundial 2026 , los resultados recientes ya permiten proyectar un escenario favorable para Argentina , que vuelve a mirar a todos desde lo más alto en la antesala de la máxima cita del fútbol internacional.

Sin embargo, detrás de la satisfacción que genera encabezar la clasificación aparece un dato que no pasa inadvertido y que alimenta todo tipo de debates. A lo largo de la historia de los Mundiales, ninguna selección logró consagrarse campeona llegando al torneo como líder absoluto del Ranking FIFA.

Se trata de una particularidad estadística que persigue a varios de los grandes candidatos de las últimas décadas. Equipos que arribaron a la Copa del Mundo como número uno terminaron quedándose con las manos vacías, alimentando una curiosa tendencia que todavía nadie pudo revertir.

Por eso, además de defender la corona obtenida en Qatar, la Selección argentina tendrá por delante otro desafío simbólico: romper con un antecedente histórico que se mantiene vigente desde la creación del ranking. El equipo de Scaloni buscará demostrar que los números sirven como referencia, pero que las verdaderas historias se escriben dentro de la cancha.