En medio de teorías conspirativas, revelan la charla completa de la Selección argentina antes de la final ante España: qué pasó

Mientras surgen todo tipo de versiones respecto de la arenga de Messi en el vestuario, salió a la luz el video de lo que hizo la Selección en ese momento.

Tras la final perdida ante España, circuló un video de la breve charla que tuvo Lionel Messi con el resto de los jugadores de la Selección argentina a la salida del vestuario. Su frase "olvidémonos de todo" y su insistencia con el tema de mantener la "tranquilidad" llamó bastante la atención entre los hinchas argentinos en las redes sociales.

En ese sentido, sin ningún tipo de prueba que corroborara nada, comenzó a surgir todo tipo de versiones al respecto: desde algunos fanáticos que apuntaban a que esas palabras tenían que ver con los dichos de algunos jugadores y medios españoles en la previa, hasta algunos que elaboraron teorías conspirativas tales como sugerir que la FIFA los "apretó" para perder el partido o que estalló una interna en el plantel y eso afectó el rendimiento del equipo, entre otras sospechas infundadas.

El video completo de la charla de Messi y el camino de la Selección argentina ESPN Y mientras todo internet y hasta algunos medios y periodistas se hacen eco de estas hipótesis, en las últimas horas salió a la luz el video completo de ese momento, el cual comienza con el fragmento de la arenga de Leo a sus compañeros que se hizo viral, pero luega muestra todo el camino que hizo el equipo desde los vestidores hasta el pasillo de salida al campo de juego.

En el mismo se puede observar cómo durante el recorrido hasta la cancha, Dibu Martínez hablaba con el Cuti Romero sobre ciertas precauciones que tenía que tener para marcar a Lamine Yamal y, cada tanto, cómo la Pulga, que iba al frente, se daba vuelta para dar algunas indicaciones tácticas. El clip finaliza con la llegada de la Scaloneta al pasillo y con los saludos del 10 y otros jugadores albicelestes a varios de sus pares de España, que ya se encontraban en el lugar.