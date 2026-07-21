El irónico dardo de Alexis Mac Allister contra los detractores de la Selección argentina: "Gracias, nos ayudan"

Al igual que De Paul, Alexis Mac Allister utilizó sus redes sociales para apuntar contra la campaña "anti Argentina" que hubo a lo largo del Mundial.

Pasó el golpe, pero las heridas siguen abiertas. Dos días después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Alexis Mac Allister rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La carta que publicó Alexis Mac Allister tras el subcampeonato del mundo A través de una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram, el jugador del Liverpool reconoció el dolor de haber rozado el bicampeonato, aunque destacó el camino recorrido. "Estuvimos tan cerca... por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante juntos. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: juntos somos más fuertes que cualquiera", comenzó escribiendo.

Mac Allister también recordó dos momentos que quedarán para siempre en la memoria del plantel: el aliento de los hinchas argentinos en el estadio tras recibir la medalla de subcampeones y el multitudinario recibimiento en Ezeiza tras el regreso al país. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta!", expresó el 20.

El posteo de Alexis Mac Allister. Foto: @alemacallister Lejos de quedarse en la tristeza, el Colo invitó a dar vuelta la página y mirar hacia adelante. "Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue", afirmó, antes de revelar el consejo que le dio su madre: "Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo".