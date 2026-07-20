Las conmovedoras palabras que le dedicó el papá de Mac Allister a su hijo tras la final perdida

Carlos Mac Allister le escribió una emotiva carta a Alexis en su cuenta de Instagram luego de la derrota de la Selección argentina ante España.

La Selección argentina lo dio todo, pero no fue suficiente. El domingo fue superada por España en la final y debió conformarse con el segundo puesto del Mundial 2026. Tras esta derrota, casi ningún jugador dio declaraciones -con la excepción de Nico Paz-, pero si lo hicieron algunos familiares, como los de Alexis Mac Allister.

Carlos Mac Allister, padre del volante del Liverpool y que también supo vestir la camiseta de la Albiceleste durante la década del 90, se expidió en redes luego de la caída frente a la Furia y le dedicó unas emotivas palabras de aliento a su hijo que lograron conmover a todos lo hinchas argentinos.

El posteo de Carlos Mac Allister para Alexis tras la final El Colo Mac Allister le dedicó unas palabras a Alexis en Instagram. Captura @colomacallister "Hijo: Fueron días inolvidables. Jugaste un gran Mundial y nos regalaste momentos que vamos a guardar para siempre. Hoy nos tocó perder. Duele, y mucho. Pero el deporte también enseña eso: que no siempre se gana, aunque siempre haya que animarse a intentarlo una vez más", comienza la carta que publicó el Colo en su cuenta de Instagram.

"Nada invalida lo que lograron. Nada borra el esfuerzo, el compromiso, el compañerismo ni el orgullo con el que defendieron nuestra camiseta. Por eso hoy miles de argentinos los esperan, los abrazan y los aplauden. Porque entendieron que dejaron todo. Sentite orgulloso. Nosotros lo estamos muchísimo más", prosigue el texto.