Cuál fue el único jugador de la Selección argentina que hizo un posteo horas después de perder la final: potente mensaje

Un futbolista de la Selección argentina dejó un emotivo mensaje en sus redes con una promesa que rápidamente conmovió a los hinchas tras perder la final.

La Selección argentina no pudo cumplir el sueño del bicampeonato mundial. España se impuso 1-0 en el tiempo suplementario con un gol de Ferrán Torres en el MetLife Stadium de Nueva York y levantó su segunda Copa del Mundo, dejando a la Albiceleste nuevamente a las puertas de la gloria, como había ocurrido en 1982 y 1990.

Con el plantel golpeado por la derrota y sin declaraciones de los protagonistas en conferencia de prensa ni en la zona mixta, el primero en romper el silencio fue Nico Paz. El mediocampista del Como utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones tras la final y enviar un mensaje cargado de orgullo y compromiso.

"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", escribió el futbolista, que disputó dos encuentros durante el Mundial bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Nico Paz prometió conseguir la cuarta estrella con la Selección argentina Nico Paz se mostró orgulloso por representar a la Selección argentina. EFE Sin embargo, lo que más repercusión generó fue la promesa que les hizo a los hinchas argentinos de cara al futuro: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina. Felicidades a España y a todos los españoles. Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas", publicó, despertando una ola de mensajes de apoyo.