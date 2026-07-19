De la Fuente lanzó un "palito" por el planteo de Argentina: qué dijo tras la consagración de España

Luego de vencer a la Selección argentina, Luis de La Fuente enalteció a sus jugadores y dejó una elocuente frase sobre desarrollo de la final.

España es el campeón del Mundial 2026. Con el ajustado, y a la vez merecido, 1-0 sobre la Selección argentina en la final, la Roja se bordó la segunda estrella de su historia y desató un festejo inolvidable en el MetLife de Nueva Jersey.

España campeón: las palabras de Luis de la Fuente tras vencer en la final a Argentina Ya con el trofeo en sus manos, Luis de la Fuente analizó la consagración y destacó el recorrido de un plantel que, según él, construyó su éxito a partir de una identidad única. "Mucho orgullo, por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de familia, buenos y grandes futbolistas con un talento excepcional... siento orgullo", expresó en la entrevista posterior al partido.

Todavía con la emoción a flor de piel, el DT remarcó todo lo que consiguió este equipo durante su ciclo y puso en valor una camada que, además del Mundial, ya había levantado otros títulos importantes. "Estoy muy emocionado, después de echar la vista atrás de pensar en ellos, hemos ganado todo, todo, con esta generación de futbolistas", aseguró.

Las declaraciones de Luis de la Fuente tras la consagración de España. Video: TyC Sports A la hora de analizar la final, De la Fuente fue contundente. En su consideración, España había hecho méritos suficientes para resolver el partido mucho antes y señaló al máximo responsable: Emiliano Martínez, que tuvo 10 atajadas y mantuvo con vida a la Selección hasta el último segundo. "Creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes, las intervenciones de Dibu han impedido que se ganara antes, que nos pusieran antes por delante en el marcador", sentenció, dejando en claro que su equipo fue muy superior a Argentina en todo momento.