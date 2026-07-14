De Paul y Mac Allister, a horas de la histórica semifinal ante Inglaterra: "Ojalá podamos repetir lo del 86"

Previo al último entrenamiento de la Selección argentina, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul hablaron de lo que significa enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final del mundo.

Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister fueron los encargados de ponerle voz a la previa de un acontecimiento histórico. En el Atlanta United Training Center, antes del último entrenamiento de la Selección argentina, ambos hablaron con la prensa sobre el cruce de este miércoles ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

De Paul: de su felicidad por enfrentar a Inglaterra a los rumores sobre su posible salida del once titular El Motorcito, el máximo referente de la Albiceleste por detrás de Lionel Messi, contó cómo vive las horas previas a un partido que carga con el peso de la historia. "Somos muy receptivos a toda esa energía que nos manda la gente. Es un partido único, una semifinal del Mundial frente a una gran selección. Estoy muy motivado y con muchísimas ganas de jugar", aseguró.

Además, el jugador del Inter Miami confesó que este tipo de escenarios son los que más disfruta. "Estos partidos me encantan, me motivan y tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría porque es una selección a la que nunca enfrenté", afirmó con mucha ilusión.

La ilusión de Rodrigo De Paul por enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Video: ESPN De Paul también reveló cuál fue el mensaje que bajó Lionel Scaloni, y es el mismo que el DT trató de inculcar post clasificación ante Suiza. "Lo que dijo públicamente fue exactamente lo mismo que nos transmitió a nosotros: es un partido de fútbol, único porque es una semifinal contra Inglaterra. Esperamos que la gente disfrute del espectáculo y que los argentinos, cuando termine el partido, estén muy felices", afirmó.

Por último, sobre las versiones que lo ubicaban fuera del equipo titular, el 7 fue tajante: "El técnico todavía no nos dio el equipo. Como siempre, lo va a hacer recién mañana. Estoy muy tranquilo".