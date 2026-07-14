Los medios ingleses explotaron por la designación del árbitro para enfrentar a Argentina: "El favorito de Messi"

Tras la confirmación de la FIFA, en suelo británico se mostraron en contra y lanzaron fuertes comentarios sobre la elección de Ismail Elfath para la semifinal.

La designación de Ismail Elfath para dirigir la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra no cayó nada bien del otro lado del Atlántico. Apenas la FIFA confirmó que el árbitro estadounidense será el encargado de impartir justicia en el histórico partido de este miércoles en Atlanta, varios medios ingleses apuntaron contra la decisión y sembraron una duda, cuanto menos, llamativa: su cercanía con Lionel Messi.

El principal motivo de las quejas tiene que ver con su presente en la MLS. El juez de 44 años dirigió en numerosas oportunidades a Inter Miami y estuvo presente en la final de la Leagues Cup 2023, cuando el capitán argentino levantó su primer trofeo en Estados Unidos. Ese lejano antecedente fue suficiente para que los británicos intensificaran su campaña contra la Scaloneta.

Qué dijeron los medios ingleses sobre la designación del árbitro Ismail Elfath El Daily Mail fue el más duro de todos “Lionel Messi obtiene el árbitro de su preferencia para la semifinal de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina a pesar de las teorías conspirativas que dicen que el torneo está 'amalado'", disparó el diario, que rápidamente instaló un debate sin sustento alguno.

Lionel Messi gets his favourite referee for England vs Argentina World Cup semi-final despite conspiracy theories that tournament is 'rigged' https://t.co/4JkufTa1bx — Daily Mail (@DailyMail) July 14, 2026 Las críticas no quedaron ahí. El Mirror recordó que Elfath ya había quedado bajo la lupa por sus actuaciones en este Mundial, especialmente en el duelo entre España y Uruguay. Según el medio inglés, el juez permitió un juego demasiado físico, algo que, a su entender, podría favorecer a la Selección.