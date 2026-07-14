El DT de Egipto habló sobre su cruce con Messi y explicó el polémico gesto que hizo contra Argentina

El DT de Egipto volvió a hablar de la eliminación en el Mundial, aclaró el gesto que generó una fuerte polémica y contó el tenso cruce que mantuvo con Messi.

El DT de Egipto dio detalles de su cruce con Messi y explicó el motivo de su gesto anti-racismo.

A un día de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra, en Egipto todavía siguen hablando de la dolorosa eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Esta vez fue Hossam Hassan quien volvió a referirse al partido disputado en Atlanta, donde su selección dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó cayendo 3-2 sobre la hora frente a la Scaloneta.

El entrenador egipcio aprovechó para aclarar el gesto que protagonizó durante el encuentro, cuando cruzó ambos brazos en medio de las protestas por el gol anulado a Mostafa Ziko. La imagen generó una enorme repercusión porque muchos interpretaron que estaba activando el protocolo por racismo o discriminación. Sin embargo, el DT desmintió esa versión: "El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo 'no estás siendo justo'", explicó.

El DT de Egipto negó haber hecho el polémico gesto conta racismo. Archivo El DT de Egipto explicó su gesto anti-racismo y dio detalles de su cruce con Messi Hassan también dio detalles del fuerte intercambio que mantuvo con Lionel Messi cerca del banco de suplentes. Según su relato, el capitán argentino se acercó para recriminarle sus protestas: "Vino hacia mí y dijo 'why?, why?, why?' y no sé qué más. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente", aseguró.

Pese al clima caliente que se vivió sobre el final del encuentro, el técnico sostuvo que evitó profundizar el conflicto con el rosarino: "Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria", afirmó.