Pese a la épica remontada de Argentina, el plantel de Egipto fue premiado con un lujoso regalo

La eliminación ante la Albiceleste no impidió que la histórica campaña de Egipto, que fue recibido por una multitud, terminara con un millonario reconocimiento.

La eliminación frente a la Selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026 no opacó el orgullo que despertó la histórica campaña de Egipto. Tras el multitudinario recibimiento de sus hinchas, el plantel recibió un lujoso reconocimiento.

El empresario Khalaf Ahmad Al Habtoor, uno de los hombres de negocios más influyentes de la región, decidió obsequiar un auto a los futbolistas, además del cuerpo técnico, médicos, administrativos y demás miembros, como premio por la actuación del equipo en la Copa del Mundo. En total fueron 59 Mitsubishi Eclipse Cross, uno para cada integrante de la delegación, un regalo cuyo valor ronda que podría superar los US$ 2.000.000.

El comunicado del empresario sobre el lujoso regalo para la delegación de Egipto "Por iniciativa del Sr. Khalaf Ahmad Al Habtoor, fundador y presidente de Al Habtoor Group, el grupo coordinó con la Federación Egipcia de Fútbol la entrega de un automóvil Mitsubishi a cada miembro de la delegación de la selección nacional de Egipto. Este gesto es una muestra de agradecimiento por la destacada actuación del equipo en la Copa del Mundo; una actuación que deleitó a millones de personas, realzó el prestigio de Egipto y llevó alegría a los corazones de los árabes en todas partes", expresó el empresario en un comunicado.





… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) July 10, 2026 En ese mensaje, agregó: "La iniciativa abarca a toda la delegación —incluidos los jugadores, así como el personal técnico, administrativo y médico— en reconocimiento a sus esfuerzos y bajo la convicción de que el éxito es fruto del trabajo en equipo".