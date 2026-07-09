La desopilante reacción de Nico González al nuevo apodo que le puso Scaloni: "Hijo de p... ¡me mató!"

Nico González contó cómo vive el Mundial, qué piensa del mote que le puso Scaloni y cómo sintió desde adentro la histórica clasificación ante Egipto.

Lionel Scaloni dejó una frase que rápidamente se volvió viral después de la agónica victoria de la Selección argentina sobre Egipto. Al destacar el esfuerzo de sus futbolistas, el entrenador mencionó públicamente a Nicolás González como "el Caballo", un apodo que ya circulaba desde hace tiempo dentro del plantel campeón del mundo.

Lejos de esquivar el tema, el jugador habló en una entrevista con AFA Estudio y confirmó que el sobrenombre existe desde hace años. Sin embargo, admitió que no es precisamente el que más le gusta. "A mí me gusta cuando me dicen Cabita, me queda más lindo de escuchar. Pero sí, el técnico me mató", contó entre risas al recordar la conferencia de prensa de Scaloni.

El apodo de Nico González que hizo explotar las redes Nico González habló del apodo que le puso Scaloni @AFAEstudio González siguió con el tono distendido y hasta recordó la frase exacta que utilizó el entrenador. "Caballo González me dijo. Un hijo de puta", lanzó entre carcajadas. Además, bromeó con la cantidad de apodos que conviven dentro de la Selección y comparó al grupo con un zoológico. "El Caballo, el Toro, la Araña... Es el Temaikén de Escobar", ironizó.

El delantero también se tomó con humor los elogios por su participación en la jugada del tercer gol ante Egipto. Sobre el centro que terminó con el cabezazo decisivo de Enzo Fernández, repartió méritos entre todos los protagonistas. "Yo me doy un treinta por ciento por el sprint que hice, a Enzo un cuarenta por la definición y al centro otro treinta", comentó.

El recuerdo de una noche inolvidable La corrida del Caballo González en el 3-2 ante Egipto TyC Sports Más allá de las bromas, González también se refirió a la remontada que ya quedó grabada en la historia reciente de la Selección. Reconoció que cuando Argentina perdía 2-0 y quedaban pocos minutos llegó a pensar que el Mundial se terminaba. "Yo decía: 'Me tengo que volver con las valijas. ¿A dónde carajo voy?'", recordó.