La peculiar reacción de la pareja de Nicolás González tras el triunfo de Argentina contra Egipto

El conjunto albiceleste dio vuelta el resultado en el minuto 79 con un 3 a 2. Las reacciones de los diversos círculos íntimos no se hicieron esperar.

Lo que parecía encaminarse hacia un empate con sabor a derrota, terminó en un milagro y un desahogo total. Apenas a 11 minutos de los 90 reglamentarios, Cuti Romero rompió el marcador, anticipando a figuras como Lionel Messi y Enzo Fernández, para sellar la agónica victoria de la Selección Argentina ante Egipto.

Tras el pitazo final y con las pulsaciones un poco más bajas, llegaron las esperadas reacciones del círculo íntimo de la Scaloneta. Entre los presentes en las tribunas se encontraba Ludmila Isabela, pareja de Nicolás González, quien sumó minutos hasta el segundo tiempo del encuentro, acompañada por el padre y el hermano del extremo argentino.

La reacción de la familia González en palabras de Ludmila En medio de la euforia en los pasillos del estadio, Lucila Villar interceptó a la familia para conocer cómo habían transitado la tensión del partido: "Ay, con muchos nervios. Fue tremendo lo que se vio hoy. Bueno, nos llevamos el triunfo, se lo re merecían", confesó Ludmila, peculiarmente tranquila tras la victoria.

Como no podía ser de otra manera en el entorno de la Selección, el folclore y las supersticiones dijeron presente. Al ser consultada por La Tora sobre si mantienen algún tipo de ritual para alentar al equipo, la pareja de Nico no dudó en detallar el secreto del clan familiar: "Tenemos varias (cábalas). La foto antes de entrar con la bandera y después todos juntos en el estadio".