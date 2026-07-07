Una locura: el impresionante rating que marcó la Selección Argentina en su gran hazaña contra Egipto

Repasamos las planillas oficiales de Kantar Ibope en una jornada donde las señales líderes duplicaron sus marcas habituales.

Los minutos previos al comienzo del partido frente a Egipto ya marcaban una tendencia sumamente favorable. / Archivo

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Egipto volvió a demostrar el incondicional romance del público con el equipo nacional. La transmisión televisiva del decisivo encuentro paralizó el territorio argentino y se instaló de forma directa entre las producciones más sintonizadas de todo el año.

La Selección Argentina en puntos de rating Los registros oficiales brindados por la empresa Kantar Ibope expusieron un dominio absoluto desde los momentos previos al pitazo inicial. Cerca de las 12:42, la pantalla de Telefe ya lideraba cómodamente su franja horaria con 19.6 puntos de rating, escoltada por TyC Sports que se posicionaba con firmes 8.7 puntos.

El suspenso por el resultado deportivo generó que la audiencia permaneciera pegada a la pantalla durante el desarrollo del juego. DPA A medida que el juego avanzaba y crecía la expectativa, los números escalaron de manera notable. Para las 13:10, la señal de aire tocaba las 32.0 unidades, mientras que la señal de cable deportiva alcanzaba los 17.1 puntos de audiencia. La tendencia de alto encendido se consolidó doce minutos más tarde, manteniendo a ambos canales en la cima de las planillas.

El instante de máxima tensión frente a la pantalla se vivió a las 13:39. Con el marcador adverso para el combinado de Lionel Scaloni por 1 a 0, Telefe trepó a su pico más alto de la jornada con 33.7 puntos, al mismo tiempo que TyC Sports sostenía sus 17.1 unidades.

Las planillas de Kantar Ibope reflejaron niveles de encendido históricos para las señales locales encargadas de la transmisión. Fotobaires Hacia las 14:00, con el cierre de la primera mitad del juego, los televidentes mantuvieron su fidelidad intacta. El canal de las pelotas promediaba 32.0 puntos, dejando en evidencia un fenómeno particular: el resto de las señales de aire tradicionales no lograba superar la barrera de una sola unidad de rating ante la imponente propuesta deportiva.