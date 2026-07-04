Los electrizantes picos de rating que logró la victoria de Argentina frente a Cabo Verde

Con un ajustado triunfo que se hizo esperar, la Selección encendió las marcas de rating tanto en la televisión abierta como en el cable.

El rating conquistado por la Selección argentina este viernes en su ajustada victoria frente a Cabo Verde, arrojó números inusuales para la televisión, con un electrizante duelo que culminó en la alegría del pase de nuestro equipo nacional a octavos de final en el Mundial 2026.

En términos de audiencia, Telefe y TyC Sports fueron las opciones más elegidas por el público, y tanto el canal de aire líder en el país, como la señal de cable especializada en deportes; cosecharon marcas que fueron en crecimiento a lo largo del partido.

En los primeros minutos de la presentación de la Selección argentina en Miami por 16vos de final, Telefe arrancó con 31.7 puntos de rating, mientras TyC Sports marcaba 18.0. Apenas pasó media hora del partido, y tras la apertura del marcador a favor dela albiceleste con un gol de Lionel Messi, el canal de las pelotas trepó a 34.2, a la vez que la señal paga bajó levemente a 17.8.

El contundente rating que consiguió el triunfo de Argentina ante Cabo Verde Golazo de Messi para el 1-0 ante Cabo Verde Telefe Poco más tarde, a las 20:12 Telefe creció con un notable pico de 35.1 puntos de rating, mientras TyC Sports declinó a 17.0.

Sobre las 20:59, cuando Cabo Verde ya le había empatado a la Selección argentina, Telefe siguió subiendo con 35.5 puntos de rating, en tanto que TyC Sports creció a 17.5.