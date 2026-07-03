"Fue silenciarnos": Marco Antonio Caponi ventiló la trama oculta de su desvinculación de una obra de teatro

El reconocido actor no se guardó nada y reveló los polémicos manejos que provocaron el abrupto final de su obra en medio de sospechas de censura.

Marco Antonio Caponi rompió el silencio sobre la polémica salida del elenco de La Revista del Cervantes y aseguró que tanto él como sus compañeros fueron quienes terminaron perjudicados por una situación que, según afirmó, todavía no tiene una explicación concreta.

Al recordar cómo se desarrollaron los hechos, el actor explicó que el proyecto quedó frenado tras los problemas técnicos que afectaron al teatro. "Nosotros fuimos los damnificados. Terminó el contrato. Se terminó el teatro, se rompió el disco giratorio y nunca se arregló, lo que me llamó la atención", expersó el artista.

El actor interpretaba a Tato Bores en la obra de teatro. Caponi formaba parte del elenco original junto a su pareja, Mónica Antonópulos. Luego de que se suspendiera el estreno previsto en el Teatro Nacional Cervantes, la obra había sido anunciada para realizar temporada en Mar del Plata. Sin embargo, ese plan tampoco prosperó y, tiempo después, todos los integrantes fueron desvinculados a través de un correo electrónico.

Sobre esa situación, Marco Antonio manifestó: "En ese momento se anunció la apertura de un espectáculo en Mar del Plata. Espero que no sea comercial porque se infringiría algo que no está bueno".

Mónica Antonópulos también formaba parte del proyecto. Consultado por las versiones que hablaban de una posible censura, luego de que trascendiera que las autoridades del teatro habrían cuestionado cambios en el libreto con referencias a la actualidad política, el actor respondió: "No se entiende qué pasó. Más que censura, fue silenciarnos, no sé para qué. Igualmente, el tiempo habla solo. Cuando se estrene la obra y vean lo que ocurrió con el espectáculo, nos vamos a dar cuenta".