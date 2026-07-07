Video: así reaccionó Lionel Scaloni al penal que le atajaron a Messi en Argentina-Egipto

Lionel Messi malogró un disparo desde los doce pasos que le hubiera permitido empatar a Argentina y las cámaras captaron el gesto de Scaloni en este instante.

La Selección argentina arrancó mal el partido contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. No solo porque comenzó perdiendo con el gol de Yasser Ibrahim a los 15 minutos, sino porque además, en el mismo primer tiempo, apenas unos instantes después, Lionel Messi malogró una oportunidad inmejorable para empatarlo desde los doce pasos.

A los 20', la Albiceleste se encontró con un penal por una falta sobre Nicolás Tagliafico en el área. La Pulga, por supuesto, fue el encargado de ejecutarlo. Pero su remate no fue bueno, poco esquinado y a media altura, y no le costó mucho atajarlo a Mostafa Shobeir Oufa, la gran figura de la primera mitad.

El penal que le atajaron a Lionel Messi Telefe Este fue sin duda un golpazo anímico para Leo, que falló su segunda pena máxima en esta edición del certamen (ya le había pasado contra Austria en la fecha 2, pero luego marcó un doblete) y el cuarto en general en Copas del Mundo. Pero también fue un cachetazo para todo el equipo, incluido el cuerpo técnico.

Así lo dejaron en claro las imágenes de Lionel Scaloni en el banco. Las cámaras captaron cómo el entrenador argentino, expectante previo al disparo, rápidamente procedió a tomarse la cabeza con los ojos bien abiertos y una clara expresión de incredulidad al ver la atajada del arquero egipcio, para luego darse vuelta y buscar una botella de agua para sacar la mirada del campo por unos instantes.