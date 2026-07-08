"Caballo", el insólito apodo que le asignó Scaloni a un jugador de la Selección argentina: quién es y el motivo

Una frase de Lionel Scaloni en conferencia despertó la curiosidad de los hinchas y dejó al descubierto un detalle desconocido del plantel albiceleste.

El épico 3-2 de la Selección argentina sobre Egipto para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó muchísimas historias. Una de ellas apareció en plena conferencia de prensa, donde Lionel Scaloni sorprendió al revelar un apodo que pocos conocían fuera de la intimidad del plantel.

Mientras destacaba la jerarquía y la profundidad del banco de suplentes, el DT campeón del mundo explicó por qué cuenta con tantas variantes para cambiar un partido. "Parece, como dicen acá, falsa humildad. No es falsa ni buena humildad. Si no tenés a Lautaro Martínez en el banco, si no tenés al 'Caballo' González, que corre como un animal y llega, ¿qué entrenador tenés? Podés ser mago, pero lo importante es tener jugadores, esa es la realidad", afirmó.

Nicolás González festeja la épica clasificación de la Selección argentina ante Egipto. EFE El motivo del apodo que le asignaron a Nico González en la Selección argentina La frase no tardó en viralizarse y despertó la curiosidad de los hinchas. Lo cierto es que "Caballo" es un sobrenombre que Nicolás González ya tiene puertas adentro de la Selección y que también lo acompaña en el Atlético de Madrid. De hecho, hace un tiempo Giuliano Simeone ya lo había mencionado de esa manera al hablar de su compañero.

La explicación es bastante simple. El apodo está directamente relacionado con una de las principales cualidades del ex Argentinos Juniors: su despliegue físico, su potencia y la capacidad para recorrer toda la cancha sin bajar la intensidad.

Todo eso combinó González en la jugada que decantó en el agónico 3-2 de la Scaloneta: corrió de arco a arco a una velocidad impresionante y terminó confundiendo al defensor egipcio, que dejó el hueco libre para el cabezazo de Enzo Fernández que selló la histórica remontada.