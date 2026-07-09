Inglaterra recibió una severa sanción de la FIFA y estalló otra polémica que involucra a Argentina

Tras el escándalo con Balogun, el ente presidido por Gianni Infantino confirmó una durísima medida que afecta a Inglaterra para la recta final del Mundial.

Inglaterra recibió una noticia que puede pesar y mucho en el camino al título. A horas del cruce de cuartos de final contra Noruega, la FIFA volvió a quedar bajo la lupa tras confirmar la sanción para Jarell Quansah, el zaguero que fue expulsado en el triunfo 3-2 ante México.

Después de haber dejado en suspenso la sanción a Folarin Balogun, que pudo jugar con Estados Unidos tras su expulsión ante Bosnia, la potencia europea esperaba recibir el mismo trato. Sin embargo, la respuesta del ente presidido por Gianni Infantino fue completamente distinta.

La Federación Inglesa elevó el mismo pedido para que Quansah pudiera estar frente ante los Vikingos Rojos, pero el Comité Disciplinario fue todavía más allá: no solo rechazó el reclamo, sino que le aplicó dos fechas de suspensión.

Jarell Quansah, defensor titular de Inglaterra, recibió dos fechas de suspensión tras su expulsión ante México. EFE Quansah no estaría disponible para un hipotético Argentina-Inglaterra en semifinales El golpe es fuerte para el equipo de Thomas Tuchel. El defensor titular no estará este sábado frente a Noruega y tampoco podrá jugar una hipotética semifinal contra Argentina o Suiza. Recién podría reaparecer si Inglaterra consigue el boleto para la final.