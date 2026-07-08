Inglaterra le hizo un exigente pedido a la FIFA tras el escándalo con el caso Balogun

Tras la polémica con el delantero estadounidense, Inglaterra le hizo un pedido a la FIFA para modificar el castigo de uno de sus futbolistas para los cuartos.

La polémica decisión de la FIFA de postergar la suspensión de Folarin Balogun después de la intervención de Donald Trump abrió un conflicto inesperado en el Mundial 2026. Lo que parecía un caso aislado ahora amenaza con convertirse en un precedente de alcance global: Inglaterra y Francia presentaron solicitudes formales para que también se revisen sanciones que afectan a sus futbolistas antes de los cuartos de final.

Inglaterra le pidió a la FIFA remover la roja a Quansah El primero en mover ficha fue el seleccionado inglés. A través de una carta enviada por el parlamentario laborista Noah Law a Gianni Infantino, Inglaterra pidió que la expulsión de Jarell Quansah se cumpla una vez finalizado el torneo y no frente a Noruega. El defensor del Bayer Leverkusen fue expulsado por una dura infracción sobre Jesús Gallardo en la victoria 3-2 ante México. "Queremos que las reglas se apliquen por igual a todas las selecciones participantes", sostiene el documento.

Inglaterra le pidió a la FIFA remover la tarjeta roja de Quansah apra que esté disponible para los cuartos de final ante Noruega. EFE El entrenador Thomas Tuchel también cuestionó el criterio utilizado por la FIFA y dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo: "Que quede claro: no era tarjeta roja. Intervino el VAR. ¿Quién revoca esa decisión, cuándo y con qué argumentos? Queremos coherencia. ¿Dónde empieza esto y dónde termina? ¿Debería Harry Kane preguntárselo al presidente Trump?", disparó el técnico alemán, en alusión directa a la intervención del mandatario estadounidense en el caso Balogun.

Francia siguió los pasos de Inglaterra Francia siguió el mismo camino. La Federación Francesa confirmó que solicitó revisar la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise ante Paraguay para evitar que el extremo llegue condicionado al duelo de cuartos de final frente a Marruecos. La presentación busca aprovechar el precedente que dejó la resolución adoptada con el delantero estadounidense.