Fin de una era en Croacia: Zlatko Dalic dejó de ser el DT de la selección tras la eliminación en el Mundial

Después de la eliminación ante Portugal en el Mundial, el histórico entrenador anunció su salida de la Selección de Croacia tras 9 años en el cargo.

La eliminación frente a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 no solo marcó el cierre del ciclo de Luka Modric con la camiseta de Croacia. También puso punto final a la histórica etapa de Zlatko Dalic como entrenador del seleccionado. Tras la derrota, el técnico le comunicó al presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kusti, que dejaba su cargo después de casi nueve años al frente del equipo nacional.

Dalic se despidió como el entrenador más exitoso de la historia de Croacia. Bajo su conducción, el seleccionado fue subcampeón del Mundial de Rusia 2018, obtuvo el tercer puesto en Qatar 2022 y alcanzó la final de la UEFA Nations League en 2023, consolidando una de las etapas más gloriosas del fútbol croata.

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dali has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia.



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026 Zlatko Dalic dejó de ser el DT de Croacia y se despidió con un emotivo mensaje En un extenso comunicado, el entrenador explicó que se trató de la decisión más difícil de su carrera: "El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar mi selección nacional. Ni siquiera me atrevía a soñar con todo lo que conseguimos en estos casi nueve años", expresó.

El técnico también agradeció a todo el cuerpo de trabajo que lo acompañó durante su gestión, a los dirigentes, a los hinchas y a los medios de comunicación, además de dedicar un reconocimiento especial a su familia: "Es imposible lograr semejante éxito sin calidad, esfuerzo y fe en lo que haces. Gracias a todos los que aportaron su conocimiento y energía para construir esta historia", señaló.

Zlatko Dalic puso fin a una era en Croacia. EFE Por último, Zlatko Dalic tuvo palabras de enorme reconocimiento para los futbolistas que condujo, con una mención especial para Luka Modric y la nueva generación que comienza a tomar protagonismo. "Croacia tiene un futuro prometedor. Mientras la selección siga siendo tan sagrada para los jugadores como lo fue para las generaciones anteriores, seguirá siendo fuerte y competitiva. Me voy con el corazón lleno y orgulloso de haber contribuido a los mayores éxitos de la historia del fútbol croata", concluyó el entrenador, cerrando oficialmente una era inolvidable.