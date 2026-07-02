Con un gol de Ronaldo, Portugal eliminó a Croacia en un partidazo y enfrentará a España en octavos
En un final infartante y con polémica, Portugal logró una sufrida clasificación con goles de CR7 de penal y Gonçalo Ramos al minuto 94 para el 2-1 definitivo.
Portugal se impuso esta noche por 2-1 ante Croacia en un final polémico, que incluyó un gol anulado al elenco balcánico cuando terminaba el encuentro. Cristiano Ronaldo pudo, finalmente, marcar su primer gol en un duelo eliminatorio mundialista para meter a su selección en octavos de final, donde habrá choque de candidatos contra España.
eE un partido disputado en el estadio BMO Field de Canadá, los croatas habían comenzado en ventaja con gol del carrilero Ivan Perisic, a los 7 minutos del segundo tiempo, mientras que CR7 marcó la igualdad de penal, a los 22 minutos, y el atacante Gonçalo Ramos puso el 2-1 en el cuarto minuto de descuento.
El sufrido triunfo le da a los portugueses la clasificación a la próxima instancia, en la que se medirán al seleccionado español el próximo lunes 6 de julio a las 16:00 (horario argentino).
Croacia abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo, con un centro pasado del lateral Josip Stanisic para que el icónico carrilero Ivan Perisic controle y defina entre las piernas del arquero Diogo Costa, para el 1-0.
Perisic abrió la cuenta para Croacia
A los 22 minutos del complemento, un leve agarrón en el área sobre Renato Veiga terminó en un penal para Portugal, en el que Cristiano Ronaldo pudo cortar su mala racha en partidos eliminatorios mundialistas e igualar el partido, con un derechazo al medio.
Ronaldo no perdonó en el penal y puso el 1-1 para Portugal
En 29 minutos el elenco croata tuvo una doble llegada por medio de Mateo Kovacic, con un remate muy potente y bajo que Costa pudo desviar, antes de que pegue en el poste, y un posterior remate de volea cargado de efecto, que el de los guantes también sacó por encima del travesaño.
La reacción de CR7 al ser remplazado a minutos del final
En el cuarto minuto de descuento, un nuevo centro desde la izquierda habilitó el cabezazo del delantero Gonçalo Ramos, que se elevó en el lugar para poner la frente y desviar la trayectoria de la pelota, que entró pegada al palo izquierdo de Livakovic.
El gol agónico de Gonçalo Ramos que le dio la clasificación a Portugal
El seleccionado croata tuvo que sufrir sobre el final, ya que había convertido un festejado gol para igualar el partido en el duodécimo minuto de descuento, con un remate del defensor Josko Gvardiol, aunque el mismo fue anulado por una posición adelantada previa.
Fuente: NA