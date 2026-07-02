Con un gol de Ronaldo, Portugal eliminó a Croacia en un partidazo y enfrentará a España en octavos

En un final infartante y con polémica, Portugal logró una sufrida clasificación con goles de CR7 de penal y Gonçalo Ramos al minuto 94 para el 2-1 definitivo.

Ronaldo festeja su primer gol en un mata-mata mundialista. De penal, marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia por los 16avos.

Portugal se impuso esta noche por 2-1 ante Croacia en un final polémico, que incluyó un gol anulado al elenco balcánico cuando terminaba el encuentro. Cristiano Ronaldo pudo, finalmente, marcar su primer gol en un duelo eliminatorio mundialista para meter a su selección en octavos de final, donde habrá choque de candidatos contra España.

eE un partido disputado en el estadio BMO Field de Canadá, los croatas habían comenzado en ventaja con gol del carrilero Ivan Perisic, a los 7 minutos del segundo tiempo, mientras que CR7 marcó la igualdad de penal, a los 22 minutos, y el atacante Gonçalo Ramos puso el 2-1 en el cuarto minuto de descuento.

El sufrido triunfo le da a los portugueses la clasificación a la próxima instancia, en la que se medirán al seleccionado español el próximo lunes 6 de julio a las 16:00 (horario argentino).

Croacia abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo, con un centro pasado del lateral Josip Stanisic para que el icónico carrilero Ivan Perisic controle y defina entre las piernas del arquero Diogo Costa, para el 1-0.

Perisic abrió la cuenta para Croacia Ivan Perisic marcó el 1-0 de Croacia. Video: DSports A los 22 minutos del complemento, un leve agarrón en el área sobre Renato Veiga terminó en un penal para Portugal, en el que Cristiano Ronaldo pudo cortar su mala racha en partidos eliminatorios mundialistas e igualar el partido, con un derechazo al medio.