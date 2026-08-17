Partidazo de Las Leonas: le ganaron 3-2 un duelo clave a Alemania por la clasificación en el Mundial

Con corazón y garra, Argentina se repuso del amargo debut con empate ante Estados Unidos y cosechó su primer triunfo en el certamen.

Por la fecha 2 del Grupo B, Las Leonas derrotan por 3-2 a Alemania y lograron su primer triunfo en el Mundial de Hockey 2026. Con este resultado, el seleccionado argentino, que en el debut había empatado 1-1 con Estados Unidos, quedó casi clasificado a la segunda ronda del torneo.

Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany, por duplicado, marcaron los goles argentinos; Lisa Nolte y Zonja Zimmerman descontaron para las germanas.

Las Leonas vencieron a Alemania en un partido electrizante El equipo dirigido por Fernando Ferrara pegó rápido. En el amanecer del encuentro, Trinchinetti aprovechó un rebote después de un córner corto y puso el 1-0.

LAS LEONAS PEGARON DE ENTRADA! Euge Trinchinetti pone en ventaja a Argentina contra Alemania tras un córner corto.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/yoPv4h6pxY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2026 El partido entró en zona de máxima tensión durante el último cuarto. Primero, Gorzelany amplió la diferencia de penal, luego de una infracción sobre Zoe Díaz. Parecía que Las Leonas encaminaban el triunfo, pero Alemania respondió con todo: en apenas dos minutos, Lisa Nolte y Zonja Zimmerman marcaron el 2-2.

GORZE NO FALLÓ: Agustina Gorzelany marcó de penal el 2-0 de Las Leonas ante Alemania en el Mundial de Hockey.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/CwINylijln — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2026 Cuando el panorama se complicaba todavía más porque Argentina estaba con una jugadora menos por la tarjeta recibida por Valentina Raposo, apareció otra vez Gorzelany. La delantera convirtió de córner corto y puso nuevamente al seleccionado argentino arriba. Además, alcanzó las 10 conquistas con Las Leonas e igualó a Noel Barrionuevo en el segundo puesto de la tabla histórica de goleadoras, sólo por detrás de Luciana Aymar, con 12.